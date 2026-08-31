Óscar Puente presenta los nuevos trenes de Cercanías para Madrid, con capacidad para casi 2.000 viajeros

"Los trenes del futuro". Así ha presentado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, los nuevos trenes de Cercanías que ya han comenzado a prestar servicio en Madrid. Son unidades de gran capacidad fabricadas por Stadler que, según ha destacado, representan "un gran acontecimiento" para la red ferroviaria de la capital y dan respuesta a las necesidades de la red madrileña de Cercanías, que mueve un volumen de 200 millones de viajeros al año.

Acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, Puente ha subrayado que estos convoyes suponen un salto en capacidad, accesibilidad, comodidad y tecnología. "Este tren es el futuro, tiene las cualidades y características que necesitaba Madrid", ha afirmado durante su presentación en la estación de Príncipe Pío.

Actualmente ya están circulando dos unidades, mientras que el resto se incorporará progresivamente una vez que concluyan las pruebas y la formación de los maquinistas. La renovación incluye la adquisición de 79 trenes de nueva generación mediante un contrato adjudicado a Stadler por 1.306 millones de euros, cantidad que engloba también el mantenimiento y los repuestos durante 15 años.

Trenes de hasta 200 metros y casi 2.000 viajeros Los nuevos modelos T100 y T200 combinan coches de uno y dos pisos para maximizar la capacidad de transporte. Los trenes de 100 metros pueden transportar hasta 915 viajeros, mientras que los de 200 metros alcanzan una capacidad cercana a los 1.900 pasajeros. Según ha destacado el ministro Óscar Puente, los T200 son los trenes de mayor capacidad de toda la flota de Cercanías de Renfe y figuran entre los de mayor capacidad operativa en redes suburbanas de todo el mundo. Puente ha insistido en que Madrid necesitaba este tipo de convoyes debido al elevado volumen de usuarios que mueve la red en el área metropolitana de la capital. Cercanías Madrid transporta alrededor de 730.000 viajeros al día y supera los 200 millones de pasajeros anuales, una cifra que representa aproximadamente la mitad de los usuarios ferroviarios del país. El ministro ha destacado además que la línea C-5 transporta por sí sola entre el 15% y el 16% de todos los viajeros de Cercanías de España.

Más accesibilidad y tecnología Los nuevos trenes incorporan puertas más amplias para agilizar la subida y bajada de pasajeros, amplios vestíbulos y espacios específicos para personas con movilidad reducida, bicicletas, cochecitos infantiles y equipajes. También cuentan con sistemas avanzados de información al viajero, videovigilancia, enchufes y puertos USB, además de conexión wifi prevista para próximas fases de implantación. Otra de las novedades es la incorporación de baterías auxiliares capaces de proporcionar hasta cuatro kilómetros de autonomía en caso de una incidencia eléctrica, permitiendo que el tren pueda llegar a la estación más cercana para evacuar a los pasajeros.

Respuesta a la polémica por el traslado de trenes a Valencia Durante su intervención, Puente también se ha referido a las críticas surgidas por el traslado de trenes Civia reacondicionados a Valencia, después de haber estado circulando en red de Cercanías de Madrid durante más de 15 años. Teniendo en cuenta, además, que las nuevas unidades que entrarán en servicio en la capital han sido fabricadas en Valencia, en la factoría que Stadler tiene en la localidad de Albuixech, que resultó afectada por la dana de 2024. El ministro de Transportes ha defendido que los nuevos trenes de gran capacidad se destinan a Madrid porque responden a las necesidades específicas de su red: "Estos trenes vienen a Madrid porque son los que Madrid necesita", ha asegurado, insistiendo en que la asignación del material rodante se realiza en función de la demanda y de las características de cada núcleo de Cercanías.

Un plan para modernizar toda la red de Cercanías Óscar Puente ha reconocido que la llegada de estas unidades se produce con retraso. "Llegan un poquitín tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena", ha señalado. Asimismo, ha defendido que la renovación de la flota requiere una planificación constante para evitar periodos prolongados sin nuevas adquisiciones. En este sentido, ha insistido en la necesidad de hacer compras periódicas de material rodante para impedir que las redes entren en procesos de obsolescencia que obliguen posteriormente a realizar grandes inversiones de golpe y con largos plazos de entrega. El ministro ha incidido en que "remontar la situación" para compensar la falta de inversiones en infraestructuras en los años interiores de crisis "requiere años". "Y ese retraso lo pagan los usuarios", ha lamentado. La incorporación de estos trenes forma parte del plan de renovación de Renfe, que contempla la compra de unos 400 nuevos convoyes para distintos servicios ferroviarios en España. Según Puente, el objetivo es mejorar las Cercanías en todo el territorio nacional mediante una inversión pública que contribuya a modernizar el transporte y facilitar la movilidad diaria de millones de ciudadanos.