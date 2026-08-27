Gamescom, el gran escaparate europeo del videojuego donde España se hace notar

Gamescom vuelve a convertir Europa en el epicentro del videojuego. Por la ciudad alemana de Colonia pasarán estos días unas 350.000 personas. Una afluencia masiva que contrasta con la incertidumbre que atraviesa el sector, donde los despidos y cierres de estudios no cesan. Como cada año, la noche previa a la primera jornada abierta a profesionales fue la del gran espectáculo de dos horas para mostrar, tanto de forma presencial como online, la escala de esta edición. Entre lo más destacado, la expansión de The Witcher 3: Songs of the Past, que llegará junto con una muy deseada versión mejorada del juego principal, y una fuerte presencia de videojuegos procedentes de China, de gran presupuesto y despliegue técnico. El desarrollo del videojuego chino ha puesto el turbo en los últimos años. Estas megaproducciones convivirán con otros títulos más modestos, que viajan a Alemania en busca de financiación, visibilidad y la aceptación de sus futuros jugadores.

Un escaparate donde España tiene mucho que decir. Aproximadamente un centenar de empresas viajan a Gamescom con propuestas de todo tipo. Una variedad que deja patente el gran momento de creatividad del videojuego español, para el que esta cita se ha convertido en su momento del año para dar a conocer sus ideas a posibles inversores y jugadores de otros países.

01.56 min Trailer del videojuego In Silico (Gabriel Jiménez)

Games From Spain, el punto de reunión de los creadores españoles De las casi 100 empresas presentes en Colonia, la mitad viajan bajo el paraguas de Games From Spain, una iniciativa del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), que reúne en su espacio unos 30 videojuegos. En total, más de 100 profesionales, el despliegue más grande hasta la fecha. “Desde ICEX apostamos desde 2023 por tener dos espacios en Gamescom: uno en la zona de negocio donde están todos los países y otro en la expositiva. Vimos que los estudios necesitaban ese espacio de testeo, de estar ante el público, especialmente los juegos independientes. Yo definiría España como un país muy indie. Este año es el que tenemos más juegos. Es para estar contentos”, afirma Diana Bueno, responsable de Videojuegos y Animación en ICEX, que atiende por teléfono a RTVE Noticias desde la feria, y tras recibir a una delegación europea. La labor de Games From Spain es facilitar el viaje de las empresas, no financiarlo al completo. “Nosotros damos un producto llave en mano para que puedan llegar y trabajar, porque ya es duro venir aquí y vender tu juego. Financiamos una parte importante del stand y del viaje y añadimos comunicación y visibilidad”, señala Diana, que destaca que este año también han apostado por abrir en el evento digital Steam Next Fest, una ventana para que quien quiera pueda probar desde su casa videojuegos de estudios españoles como Tessera Studios, Vercors Games o TLR Games.

Tessera Studios, la arriesgada aventura de la autopublicación Uno de los juegos que se podrá probar por primera vez en Gamescom es The Zibbo Show, ambientado en una distopía retrofuturista. “Es un roguelike (juego de rol donde cada partida cambia y has de empezar de cero) de dados y cartas. El jugador controla a un concursante en un programa de televisión en la década de los 70. Son partidas muy macabras contra otros jugadores. Según avanza cada ronda, surgen nuevos desafíos y combinaciones. Y si pierdes una ronda, la audiencia te abuchea”, resume Marcos Neila, integrante del equipo. Por su estética, dicen que es “como si Fallout y Balatro hubieran tenido un hijo”, asegura. La metáfora sirve para describir esa mezcla a medio camino entre la construcción de una baraja y la ambientación de pesadilla futurista de un concurso de tele. El estudio ha decidido tirar por el camino de la autopublicación, sin editora. Apuesta arriesgada, pero que consideran el paso natural tras haber trabajado para terceros como equipo de apoyo. “La competencia es brutal, pero la oportunidad también puede ser muy buena. Si consigues que el juego pase por más manos, el porcentaje de beneficios es mayor para nosotros”. Asegura que en “Gamescom puedes encontrarte desde el consumidor medio que viene a ver qué hay y descubre tu juego por primera vez, hasta un publisher que quiera conocer al estudio e invertir”.

Vercors Games, sintonizando el miedo en una tele de tubo Publisher, la empresa que financia, comercializa, distribuye y promociona un juego. Es la palabra mágica en un evento de estas características. La mayoría de estudios pequeños y medianos tienen un sinfín de reuniones buscando a alguien que financie su videojuego. Como Vercors Games, formado por antiguos miembros de Tequila Works (estudio español legendario que ha cerrado sus puertas) y que debuta en la feria con Tuned In. David Canela, cofundador del estudio, lo define como “un juego de terror en el que ocurre casi todo dentro de un televisor. La protagonista vuelve a la casa donde creció. Por alguna razón, lo enciende y se queda pegada a él. Entonces empieza a ver cosas”. A partir de ahí, el jugador sintoniza canales, regula el volumen y utiliza los escasos controles que tenían las teles de los 80 para superar diferentes pruebas. “Es como un WarioWare de terror, minijuegos sencillos, pero algo más complejo”. Televisión de madera para el videojuego Tuned In (Vercors Games) en Gamescom 2026 Y como esto va de conseguir visibilidad, el estudio ha llevado a la feria una versión del juego dentro de una tele de madera, construida para que los visitantes jueguen usando los botones del propio aparato. “Queríamos que la gente dijera: ¿Has jugado al juego que se juega dentro de una tele? El proyecto lo pedía y, si logramos que la gente hable de ello, pues bienvenido sea”, explica David. Vercors Games ha publicado un prólogo para que la gente entienda qué es Tuned In y que sepan de qué son capaces los componentes del estudio, con una trayectoria demostrada, pero que en Vercors empiezan de cero, “Por mucho que digamos que somos ex-Tequila Works, tenemos que volver a hacernos un nombre. Esa es la parte más dura. La buena, que hemos recuperado la sensación de trabajar como en familia al ser muy poquitos”, concluye David. 01.52 min Trailer del videojuego Runeomicon

TLR Games llega a Gamescom con los deberes hechos Pocas compañías independientes de videojuegos pueden presumir de estar presentes en esta Gamescom por partida doble. Runeomicon, que se estrena el 16 de septiembre, y Old Thunder, aún en producción y que se muestra por primera vez a los futuros jugadores, son los dos nuevos proyectos de TLR Games. Dos juegos muy diferentes, cada uno con su propio publisher. “Este año, solo hay que estar pendientes de repartirnos entre stands y acudir a reuniones. Yo he llegado a tener 32 en tres días. El ritmo aquí es frenético. Vas a tope. Llega un momento en que no sabes ni con quién estás hablando. Es importante mantener la sonrisa, aunque repitas el mismo discurso una y otra vez”, cuenta por videollamada a RTVE Noticias Arturo Monedero, fundador de TLR Games. Con mucha experiencia en este tipo de encuentros, recuerda que la clave para cerrar acuerdos no está tanto en los pabellones de la feria, sino en lo que ocurre fuera, en encuentros informales organizados por las delegaciones y empresas, “los publishers terminan firmando con personas, no con números. Conocer a las personas que hay detrás de cada compañía importa mucho”. Los asistentes a Gamescom jugando a Old Thunder (TLR Games), el videojuego del ballenero vasco “En Runeomicon eres un brujo que une puntos para crear runas. Al principio parece que somos los villanos, porque llegan los del pueblo con antorchas a tirarnos abajo. A medida que avanzas, descubres que igual no somos tan malos”, así define Arturo este juego de publicación inminente con una estética de pixel art muy marcada. En cambio, Old Thunder tiene un estilo visual muy diferente, aunque también es en dos dimensiones. “Eres un ballenero vasco de hace dos siglos. Has sido devorado por una ballena mística y debes recolectar grasa de sus entrañas para encontrar una salida”. Uno de sus puntos más desafiantes es que en cada partida el mapa cambia. “La premisa es rara, pero estamos muy contentos de cómo se juega”, describe. 00.59 min Trailer del videojuego Docket 87 (Patrones & Escondites)

Patrones & Escondites, la búsqueda de la financiación sin stand No hace falta tener un stand en una feria de videojuegos para plantarte allí en busca de inversores. Patrones & Escondites, con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), acude a Colonia para enseñar Docket 87. Beatriz “Beto” Osorio, cofundadora de Patrones & Escondites, explica que lleva una demo muy pequeña y que han contactado con cerca de 90 editoras en los dos últimos meses. “Vamos a saco. Sabemos lo importantes que son estas citas. En una feria así puedes hablar con publishers de Estados Unidos y de Asia a los que normalmente no tendrías acceso. Asistente a Gamescom 2026 probando el videojuego Docket 87 (Patrones & Escondites) Docket 87 continúa en la línea de juegos narrativos del estudio. Visualmente muy cuidado, es un true crime (un caso de crimen real) pero transformado en ficción. “Hemos cambiado San Francisco por Calpe. Hay una desaparición y tienes que descubrir qué sucedió. Dispones de un tablero de sospechosos, evidencias, audios y vídeos, y vas reconstruyendo la escena”, describe Beto. “Hace siete años, cuando empezamos, era más habitual encontrar chavales que salían de la universidad intentando crear un juego pequeño. Eso ha cambiado mucho. Ahora vemos proyectos muy bien ejecutados y con bastante nivel. Podemos decir con orgullo que en España estamos en primera línea”, comenta Beto por videollamada a escasas horas de partir hacia Colonia. 01.22 min Trailer del videojuego The Alighieri Circle; Dante's Bloodline