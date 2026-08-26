Mueren la madre y la hija a las que les cayó un muro por las fuertes lluvias en Roda de Berà, Tarragona

Una mujer y su hija, de 18 años, han muerto este miércoles en Roda de Bèra, Tarragona, tras varios días hospitalizadas en estado crítico al caerles un muro por las intensas lluvias del pasado sábado.

Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Pere Virgili, en declaraciones a RNE, después de que el martes el consistorio tuviera que dar marcha atrás al haber comunicado de manera prematura su muerte. "Pocas horas después de que pareciera que madre e hija habían fallecido, así me lo comunicó verbalmente el abuelo y al final no era oficial la trágica noticia, hoy, esta mañana se ha confirmado", ha expresado y ha declarado dos días de luto en la localidad y un minuto de silencio esta tarde.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, por su parte, ha dado el pésame a la familia y amistades de las afectadas a través de redes sociales. "Mis más sentidos condolencias a la familia y amigos de la madre y la hija que han perdido la vida a consecuencia de las inundaciones del pasado fin de semana en Roda de Berà. Una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos", ha escrito en X.