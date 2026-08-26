Mueren la madre y la hija a las que les cayó un muro por las fuertes lluvias en Roda de Berà, Tarragona
- Las dos mujeres llevaban desde el sábado hospitalizadas en estado crítico
- Ambas se encontraban en su puesto de venta ambulante cuando se desplomó el muro
Una mujer y su hija, de 18 años, han muerto este miércoles en Roda de Bèra, Tarragona, tras varios días hospitalizadas en estado crítico al caerles un muro por las intensas lluvias del pasado sábado.
Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Pere Virgili, en declaraciones a RNE, después de que el martes el consistorio tuviera que dar marcha atrás al haber comunicado de manera prematura su muerte. "Pocas horas después de que pareciera que madre e hija habían fallecido, así me lo comunicó verbalmente el abuelo y al final no era oficial la trágica noticia, hoy, esta mañana se ha confirmado", ha expresado y ha declarado dos días de luto en la localidad y un minuto de silencio esta tarde.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, por su parte, ha dado el pésame a la familia y amistades de las afectadas a través de redes sociales. "Mis más sentidos condolencias a la familia y amigos de la madre y la hija que han perdido la vida a consecuencia de las inundaciones del pasado fin de semana en Roda de Berà. Una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos", ha escrito en X.
Las lluvias anegaron calles y obligaron a desalojos
Los hechos tuvieron lugar en la zona del mercado de artesanía instalado cada verano cerca del puerto deportivo, en la avenida Bélgica, justo delante del muro que cedió por la lluvia. Las dos víctimas estaban en su puesto de venta cuando, sobre las dos de la madrugada, el muro les cayó encima, según informa EFE. Fueron rescatadas por los Bomberos de la Generalitat y trasladadas en estado crítico al hospital en Tarragona.
Las fuertes lluvias de la madrugada del sábado en Roda de Berà anegaron calles, causaron la caída de árboles y obligaron a desalojar a centenares personas que se encontraban en un camping cerca del paseo marítimo. El agua entró, además, en algunas casas y dañó vehículos y mobiliario urbano.
Pese a la fuerza del temporal, Protección Civil no envío un mensaje ES-Alert a la ciudadanía porque no tenía previsión de un episodio de lluvias tan intenso.