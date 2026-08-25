Tarragona i Ponent fan balanç dels danys del temporal
- Ribera d’Ebre concentra els desperfectes més importants, amb teulades, plaques solars i vehicles malmesos per una pedregada amb pedres de fins a 10 centímetres
- Les afectacions agrícoles són desiguals: la vinya resisteix al Priorat i la Terra Alta, mentre que algunes explotacions de fruita de Ponent registren pèrdues importants
La intensa pedregada i els episodis de pluja, vent i pedra registrats aquest dilluns han provocat danys destacats en diverses comarques catalanes, especialment a la Ribera d’Ebre, mentre que Tarragona treballa per recuperar la normalitat després d’un temporal que ha generat centenars d’incidències. Tot i l’impacte sobre infraestructures, serveis i explotacions agràries, no s’han registrat danys personals greus.
Ribera d’Ebre: teulades, plaques solars i vehicles, els més afectats
La zona més castigada per la pedregada ha estat la part central de la Ribera d’Ebre, amb especial incidència a Móra d’Ebre i Móra la Nova, on es van registrar pedres de fins a prop de 10 centímetres de diàmetre.
“🌧️ Importants afectacions per la pedregada a Móra la Nova i Móra d’Ebre: desperfectes en edificis, cotxes i mobiliari municipal— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
👉 L’episodi va descarregar 30 litres per metre quadrat acompanyats de pedres de gel de fins a 8 centímetres | @MiquelBove pic.twitter.com/jR59PNCvHB“
Els principals desperfectes afecten cobertes de fibrociment, claraboies, finestres, plaques fotovoltaiques i vehicles. L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha detectat nombrosos vidres trencats en edificis, danys en equipaments municipals com l’estació d’autobusos i el poliesportiu, així com afectacions en vegetació, arbrat i camins municipals.
Molts cotxes han patit trencaments de llunes i deformacions a la carrosseria, mentre que diverses instal·lacions solars han quedat seriosament malmeses. El consistori està recopilant informació per quantificar els danys i estudiar mesures de suport als afectats, especialment en la tramitació amb les assegurances.
La vinya resisteix millor del que es temia
Després de la tempesta, la principal preocupació del sector agrari se centrava en l’estat de les vinyes en plena verema. No obstant això, la curta durada de l’episodi i el fet que la pedra caigués barrejada amb aigua han contribuït a limitar-ne les conseqüències.
Segons fonts d’Unió de Pagesos, a la Terra Alta no s’han detectat afectacions rellevants. Al Priorat, el sindicat apunta a danys en part del raïm pendent de recol·lecció a municipis com Falset, Marçà, Capçanes i la zona del pantà dels Guiamets.
Per la seva banda, la DOQ Priorat situa l’afectació global al voltant del 5%, mentre que la DO Montsant destaca que els impactes s’han concentrat principalment en grans concrets de raïm i no en els gotims sencers, fet que ha ajudat a reduir els perjudicis.
Afectació desigual als cultius de Ponent
Les primeres inspeccions al Segrià indiquen que la pedregada ha tingut una incidència limitada en bona part de les explotacions perquè la major part de la fruita de pinyol ja estava collida i més del 70% de la pera també havia estat recol·lectada.
Tècnics de l’ADV Terres de Ponent assenyalen que, malgrat la mida considerable d’algunes pedres, la intensitat de l’episodi va ser baixa i molts dels impactes corresponen a pedra petita.
Tanmateix, Unió de Pagesos sosté que hi ha finques amb afectacions importants. Segons el sindicat, alguns camps d’Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera han registrat danys de fins al 80% en préssec tardà, mentre que també s’han detectat perjudicis en cultius de pera, figues, poma i ametllers del Pallars Jussà.
Tarragona recupera la normalitat després del temporal
La ciutat de Tarragona continua aquest dimarts amb les tasques de recuperació després de l’episodi de pluja, vent i pedra que va afectar especialment la Part Baixa, el Serrallo, les zones de platja i diverses urbanitzacions de Llevant.
Els equips municipals han treballat durant tota la nit retirant arbres caiguts, branques i sediments acumulats als carrers. Encara es mantenen incidències en diverses línies d’autobús i alguns espais municipals, parcs i equipaments continuen tancats de manera preventiva.
També s’han registrat afectacions en càmpings, on algunes famílies han hagut de ser reallotjades temporalment. Malgrat la intensitat del fenomen, l’Ajuntament destaca que no s’han produït danys personals.
Centenars d’avisos als serveis d’emergència
L’episodi meteorològic ha generat 866 trucades al 112, que han derivat en 559 incidències, principalment al Tarragonès i al Baix Camp.
“📞 Els efectes de la tempesta van generar més de 200 trucades als Bombers a Tarragona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 25, 2026
☂️ La pluja va descarregar 77 litres en tres hores | @_saraguti pic.twitter.com/ZCYpo14Sk6“
Els Bombers de la Generalitat han atès centenars d’avisos relacionats amb caiguda d’arbres, inundacions, incidències elèctriques i afectacions en vehicles i càmpings. El SEM ha assistit una trentena de persones, de les quals quatre han estat traslladades a centres sanitaris, totes amb ferides lleus.
Entre els registres de precipitació més destacats hi figuren els 88,8 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs, els 77,6 litres a Vila-seca i els 77,4 litres a Tarragona.
Uns 700 abonats continuen afectats pels talls elèctrics
Les conseqüències del temporal també es mantenen en el subministrament elèctric. Al migdia d’aquest dimarts, uns 700 abonats d’Endesa encara patien incidències, principalment a les urbanitzacions de Llevant de Tarragona.
La companyia atribueix les avaries a la caiguda d’arbres sobre el cablejat i ha desplegat grups electrògens provisionals, equips tècnics i brigades d’esporga per accelerar la recuperació completa del servei.
El Govern revisarà la resposta d’emergència
Paral·lelament, el Govern ha anunciat que revisarà l’actuació seguida durant els darrers episodis de pluges intenses al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat que les decisions sobre l’activació de l’ES-Alert es continuen prenent amb criteris tècnics i de manera col·legiada.
Protecció Civil ha justificat que no s’enviessin alertes als telèfons mòbils perquè es tractava de fenòmens sobtats i amb poca capacitat de predicció. Malgrat això, Junts i els Comuns han demanat compareixences parlamentàries per obtenir explicacions sobre la gestió de l’episodi i els criteris seguits per no activar aquest sistema d’avís a la població.