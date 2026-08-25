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Les notícies de RTVE Catalunya

Tarragona i Ponent fan balanç dels danys del temporal

  • Ribera d’Ebre concentra els desperfectes més importants, amb teulades, plaques solars i vehicles malmesos per una pedregada amb pedres de fins a 10 centímetres
  • Les afectacions agrícoles són desiguals: la vinya resisteix al Priorat i la Terra Alta, mentre que algunes explotacions de fruita de Ponent registren pèrdues importants
Un arbre arrencat per les fortes pluges i el vent
Un arbre arrencat per les fortes pluges i el vent
Aitana Molina

La intensa pedregada i els episodis de pluja, vent i pedra registrats aquest dilluns han provocat danys destacats en diverses comarques catalanes, especialment a la Ribera d’Ebre, mentre que Tarragona treballa per recuperar la normalitat després d’un temporal que ha generat centenars d’incidències. Tot i l’impacte sobre infraestructures, serveis i explotacions agràries, no s’han registrat danys personals greus.

Ribera d’Ebre: teulades, plaques solars i vehicles, els més afectats

La zona més castigada per la pedregada ha estat la part central de la Ribera d’Ebre, amb especial incidència a Móra d’Ebre i Móra la Nova, on es van registrar pedres de fins a prop de 10 centímetres de diàmetre.

Els principals desperfectes afecten cobertes de fibrociment, claraboies, finestres, plaques fotovoltaiques i vehicles. L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha detectat nombrosos vidres trencats en edificis, danys en equipaments municipals com l’estació d’autobusos i el poliesportiu, així com afectacions en vegetació, arbrat i camins municipals.

Molts cotxes han patit trencaments de llunes i deformacions a la carrosseria, mentre que diverses instal·lacions solars han quedat seriosament malmeses. El consistori està recopilant informació per quantificar els danys i estudiar mesures de suport als afectats, especialment en la tramitació amb les assegurances.

La vinya resisteix millor del que es temia

Després de la tempesta, la principal preocupació del sector agrari se centrava en l’estat de les vinyes en plena verema. No obstant això, la curta durada de l’episodi i el fet que la pedra caigués barrejada amb aigua han contribuït a limitar-ne les conseqüències.

La pedregada castiga la vinya del Priorat i la fruita de Lleida - L'Informatiu | Ver
La pedregada castiga la vinya del Priorat i les fruiteres de Lleida

Segons fonts d’Unió de Pagesos, a la Terra Alta no s’han detectat afectacions rellevants. Al Priorat, el sindicat apunta a danys en part del raïm pendent de recol·lecció a municipis com Falset, Marçà, Capçanes i la zona del pantà dels Guiamets.

Para todos los públicos La pedregada castiga el Priorat en plena verema | Pilar Ribas
La pedregada castiga el Priorat en plena verema

Per la seva banda, la DOQ Priorat situa l’afectació global al voltant del 5%, mentre que la DO Montsant destaca que els impactes s’han concentrat principalment en grans concrets de raïm i no en els gotims sencers, fet que ha ajudat a reduir els perjudicis.

Afectació desigual als cultius de Ponent

Les primeres inspeccions al Segrià indiquen que la pedregada ha tingut una incidència limitada en bona part de les explotacions perquè la major part de la fruita de pinyol ja estava collida i més del 70% de la pera també havia estat recol·lectada.

Tècnics de l’ADV Terres de Ponent assenyalen que, malgrat la mida considerable d’algunes pedres, la intensitat de l’episodi va ser baixa i molts dels impactes corresponen a pedra petita.

Para todos los públicos La pedregada castiga la fruita dolça al Segrià i la Noguera | Pepa Sangenís
La pedregada castiga la fruita dolça al Segrià i la Noguera

Tanmateix, Unió de Pagesos sosté que hi ha finques amb afectacions importants. Segons el sindicat, alguns camps d’Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera han registrat danys de fins al 80% en préssec tardà, mentre que també s’han detectat perjudicis en cultius de pera, figues, poma i ametllers del Pallars Jussà.

Tarragona recupera la normalitat després del temporal

La ciutat de Tarragona continua aquest dimarts amb les tasques de recuperació després de l’episodi de pluja, vent i pedra que va afectar especialment la Part Baixa, el Serrallo, les zones de platja i diverses urbanitzacions de Llevant.

La pedregada deixa destrosses i inundacions a Tarragona
La pedregada deixa destrosses i inundacions a Tarragona

Els equips municipals han treballat durant tota la nit retirant arbres caiguts, branques i sediments acumulats als carrers. Encara es mantenen incidències en diverses línies d’autobús i alguns espais municipals, parcs i equipaments continuen tancats de manera preventiva.

També s’han registrat afectacions en càmpings, on algunes famílies han hagut de ser reallotjades temporalment. Malgrat la intensitat del fenomen, l’Ajuntament destaca que no s’han produït danys personals.

Centenars d’avisos als serveis d’emergència

L’episodi meteorològic ha generat 866 trucades al 112, que han derivat en 559 incidències, principalment al Tarragonès i al Baix Camp.

Els Bombers de la Generalitat han atès centenars d’avisos relacionats amb caiguda d’arbres, inundacions, incidències elèctriques i afectacions en vehicles i càmpings. El SEM ha assistit una trentena de persones, de les quals quatre han estat traslladades a centres sanitaris, totes amb ferides lleus.

Entre els registres de precipitació més destacats hi figuren els 88,8 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs, els 77,6 litres a Vila-seca i els 77,4 litres a Tarragona.

Uns 700 abonats continuen afectats pels talls elèctrics

Les conseqüències del temporal també es mantenen en el subministrament elèctric. Al migdia d’aquest dimarts, uns 700 abonats d’Endesa encara patien incidències, principalment a les urbanitzacions de Llevant de Tarragona.

La companyia atribueix les avaries a la caiguda d’arbres sobre el cablejat i ha desplegat grups electrògens provisionals, equips tècnics i brigades d’esporga per accelerar la recuperació completa del servei.

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El Govern revisarà la resposta d’emergència

Paral·lelament, el Govern ha anunciat que revisarà l’actuació seguida durant els darrers episodis de pluges intenses al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat que les decisions sobre l’activació de l’ES-Alert es continuen prenent amb criteris tècnics i de manera col·legiada.

ES-Alert: com funciona el sistema d'alerta en el mòbil en cas d'emergència. 

Missatge del ES-Alert rebut al mòbil el passat 4 de novembre

Protecció Civil ha justificat que no s’enviessin alertes als telèfons mòbils perquè es tractava de fenòmens sobtats i amb poca capacitat de predicció. Malgrat això, Junts i els Comuns han demanat compareixences parlamentàries per obtenir explicacions sobre la gestió de l’episodi i els criteris seguits per no activar aquest sistema d’avís a la població.

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