'El Motín': Jason Statham se embarca en otro thriller de venganza y rescate

Jason Statham protagoniza y produce El Motín, una película en la que el espectador recibe altas dosis de acción con una trama náutica e internacional, que se estrena el 21 de agosto.

Statham, más que conocido por obras como Beekeper: El protector, Megalodón y las sagas Fast & Furious, encarna a un leal guardaespaldas cuya deriva termina en un barco carguero con sospechosa tripulación. Acompañan al protagonista la actriz británica Annabelle Wallis, la mítica "Grace" de Peaky Blinders, y Adrian Lester (El día de mañana), una tercera oficial de la tripulación y un marine americano, que arriesgan su vida sin mirar atrás.

El director, Jean-François Richet (El Piloto, Mesrine), tenía claro desde el principio que el único capaz de meterse en la piel del protagonista que imaginaba era Jason Statham, quien también produce la película con su empresa Punch Palace.

Cole Reed (Jason Statham) en el buque Dan Smith/Lionsgate Dan Smith/Lionsgate

El agente de seguridad y ex-policía Cole Reed (Jason Statham), como no podía ser de otra manera, comienza la película teniendo un accidente en el que fallece su jefe. Para encontrar al asesino se embarca como tripulante fugitivo en un carguero comercial, y buscando pruebas escucha voces que vienen de un contenedor. Ssu compañera y única tripulante femenina descubre que hay personas encerradas y heridas que son víctimas de una red de trata internacional.

Comienza una operación de salvamento que deriva en lucha constante, porque en este barco, a parte de haber un laberinto, nada es lo que parece.

Cole Reed (Jason Statham) en el carguero Dan Smith/Lionsgate Dan Smith/Lionsgate

Mientras Cole Reed mezcla su premisa de venganza con la de salvar a las víctimas tailandesas de tráfico de humanos, un buque de marines norteamericanos vigila desde lejos y también tomará cartas en el asunto contra los piratas. Roland Moller, que interpreta a Marko Madsen, es al definición perfecta de pirata: una autoridad inquietante y amenazadora que manipula a su antojo, un malo perfecto.

El capitán Marko Madsen (Roland Moller) y la tripulación Dan Smith/Lionsgate Dan Smith/Lionsgate

Si hay algo que no falta en esta producción es adrenalina. Jason Statham, como acostumbra, lo da todo en cada movimiento, impresionando con el manejo de armas y las acrobacias. El ritmo frenético de la película hace que no puedas despegar los ojos de la pantalla, algo en lo que también participa Angi Ellis (Annabelle Wallis), cuya perspicacia será imprescindible para Cole Reed. La actriz destaca que la película ha sido una oportunidad para probar un tipo de cine que no tenía pensado, y que se enorgullece de representar a las mujeres de su edad en el cine de acción, con un rol tan cercano al del protagonista.

Angie Ellis (Annabelle Wallis), co-protagonista de la película junto a un marine estadounidense Dan Smith/Lionsgate Dan Smith/Lionsgate

Exteriores reales y promoción titánica El mar es un componente clave y por eso muchas de las escenas están filmadas en un buque atracado en las aguas de Malta, el Skylight, de 150 metros de eslora y con capacidad para 10.000 toneladas carga. Encontrar el barco fue un proceso difícil, pero a todo el equipo le gustó trabajar en él. Para Annabelle Wallis era como "trabajar a la antigua usanza" y "sentir la suciedad y la roña", lo que ayudó a los actores a sentirse marineros reales gracias al humo, al acero oxidado. Además de la isla de Malta, el resto del largometraje se ha rodado en Londres, donde Jason Statham ha aprovechado su enorme fama para colocar a orillas del Támesis un globo gigante que es él subido a un contenedor de carga con un arpón, con el que promociona la película.