'Obsession': del amor al terror y a la risa nerviosa en una sorprendente reflexión sobre las relaciones tóxicas

Frente a las grandes superproducciones, que cada vez tienen más complicado recuperar su coste en las taquillas, al director Curry Barker le ha bastado con menos de un millón de dólares para arrasar con Obsession, una película de terror que ya es una de las sensaciones del año y que lleva recaudados más de 330 millones en todo el mundo. También arrasó en el pasado Festival de Sitges (Premio Especial del Jurado, Gran Premio del Público y Premio Carnet Jove al Mejor Largometraje).

Y es que Obsession es tan terrorífica como sorprendente y divertida, aunque esa diversión es un humor de lo más negro, que amenaza con convertirse en una mueca de terror en nuestra cara. Porque Barker consigue convertir las relaciones de pareja en algo realmente terrorífico. Porque todos hemos conocido alguna relación tóxica como la que vemos en la pantalla, o hemos tenido a algún amigo o amiga que ha vivido una similar.

Y porque, en el fondo, por muy descabellada que parezca la historia, no deja de reflejar un problema muy serio, el de la violencia doméstica. Y es que ningún monstruo o extraterrestre nos daría tanto miedo como los celos, la manipulación de la pareja o la violencia física y psicológica, que, en esta película, se llevan al límite.

Fotograma de 'Obsession'

"Ten cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad". Esa famosa frase, atribuida a escritores como Oscar Wilde o Stephen King, es el resumen perfecto de una película que es un auténtico tour de force que nos mantiene pegados al asiento y que nos sorprende con cada uno de sus giros.

Un auténtico fenómeno global que está protagonizado por Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless y Andy Richter; y que se estrena este viernes, 26 de junio, en los cines españoles.

No confundir la obsesión con el amor Curry Barker asegura que quería servirse del género para explorar "La obsesión por una persona o por cualquier otra cosa, la idea de sentirse totalmente consumido por algo siempre me ha fascinado, y el terror me parecía el género perfecto para explorar esa noción". Una idea que se terminó de perfilar cuando Barker vio un episodio de Los Simpson en el que Homer compra una mano de mono con el poder de otorgar deseos, sembrando el caos a su alrededor: "Esa combinación de obsesión y un objeto para pedir deseos fue la chispa de la que nació la historia". Con esos referentes, la película nos cuenta la historia de Bear (Michael Johnston), un empleado de una tienda de música que está enamorado de su amiga de la infancia, Nikki (Inde Navarrette). Decidido a confesarle su amor le compra un extraño amuleto, un "Sauce del deseo", que otorga a su portador un único deseo. Pero Bear acabará utilizando ese deseo para sí mismo y las consecuencias serán aterradoras. Ya os podéis imaginar lo que pide el protagonista y que las cosas no saldrán como esperaba. Fotograma de 'Obsession'

El miedo a la oscuridad es una de sus grandes bazas Frente a esas películas que abusan de los efectos especiales para provocar el terror en el espectador, Barker usa los mínimos elementos y los que más eficaces se han mostrado siempre en el género. Empezando por el miedo del ser humano a la oscuridad. Por eso destacamos la fabulosa iluminación del director, con la que no solo logra aumentar el suspense de las escenas sino que también es capaz de convertir a uno de los personajes en una auténtica sombra, un ser oscuro y amenazador que representa la oscuridad del alma humana. Un recurso que nos recuerda al cine impresionista alemán y al cómic. Después de ver la película, alejaos de los rincones oscuros, porque seguro que vuestra imaginación se dispara. Y el otro truco infalible es el uso del sonido. Pero frente a los que abusan del susto fácil con ruidos estridentes, Barker lo usa de una forma inteligentísima y en pequeñas dosis. Y uno de los sonidos que mejor utiliza es la voz humana, que puede producirnos auténtico pavor cuando algún personaje, ya de por sí inquietante, alza la voz o incluso grita. También la música, el montaje, la fotografía... están encaminados a potenciar esa atmósfera terrorífica y agobiante, que se va haciendo más y más opresiva a medida que avanza la película, hasta un clímax realmente aterrador. Aunque la película también tiene momentos divertidos en los que no podemos evitar una risa nerviosa, porque sabemos que lo que se avecina no va a tener ninguna gracia. Y, por supuesto, tenemos que destacar el estupendo trabajo de los dos protagonistas: Michael Johnston (Bear), cuyo personaje tiene muchas más aristas de las que nos parece al principio, e Inde Navarrette (Nikki), que es capaz de provocarnos todo tipo de emociones, hasta llevarnos al límite, porque nunca sabemos lo que va a decir o hacer. Es una auténtica incógnita. No contaremos más. Fotograma de 'Obsession' Courtesy of Focus Features Courtesy of Focus Features