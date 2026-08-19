Trump suspende los aranceles del 50% a Canadá tras acordar con Carney retomar el proyecto del oleoducto Keystone XL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes (madrugada del miércoles en España) que suspende durante tres días los aranceles del 50% contra Canadá que debían entrar en vigor por la mañana.

Según ha señalado el mandatario en Truth Social, están a la espera de la finalización de los documentos, pero celebra que han llegado a un acuerdo y el "gran oleoducto Keystone XL", que, según Trump, "el somnoliento Joe Biden dejó de construir hace mucho tiempo", podría retomarse, tras las conversaciones que ha mantenido con el primer ministro canadiense Mark Carney.

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