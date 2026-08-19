Christine Lagarde avisa: "No podemos quedarnos fuera de la revolución de la IA, las ventajas de Europa se desvanecen"

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha hecho una llamada de atención: "Europa se perdió la primera revolución digital, no podemos permitirnos repetir esa experiencia con la Inteligencia Artificial (IA), la segunda revolución digital".

Lagarde ha pronunciado estas palabras en la reunión del Consejo Internacional de Negocios (IBC) del Foro Económico Mundial en Ginebra, donde ha asegurado que "Europa puede crear las condiciones para que esa inversión en tecnología se extienda y escale", aunque ha destacado dos grandes barreras que pueden perjudicar la adopción de la IA y su conversión en un motor de crecimiento y riqueza: la fragmentación del mercado único, con las empresas y los país compitiendo entre ellos en cada uno de los 27 mercados que integran la UE, y la fragmentación del mercado de capitales, con unas empresas que encuentran dificultades para escalar y competir fuera de Europa por la falta de flexibilidad de las normativas europeas y las barreras competitivas que hay dentro del territorio comunitario.

"Alrededor del 12% de las empresas de la Unión Europea se traslada fuera, especialmente a Estados Unidos" asegura Lagarde, quien denuncia que las empresas europeas no crecen al mismo ritmo ni alcanzan dimensiones globales debido a las barreras entre mercados nacionales.

La propuesta del Banco Central Europeo: EU Inc. La solución a esas barreras competitivas para el BCE es EU Inc., una norma opcional para toda la Unión Europea que permitiría a una empresa registrarse una sola vez y funcionar con las mismas reglas en todos los países. El objetivo es que los nuevos negocios nazcan y crezcan en Europa sin tener que adaptarse a leyes diferentes en cada país. Sin embargo, EU Inc. no soluciona todo, también es necesario que el dinero pueda moverse sin fronteras: "La Unión Europea está tomando medidas firmes para unir sus mercados financieros. Los líderes europeos han pedido cerrar un acuerdo sobre este plan antes de que termine el año 2026, dando un paso decisivo hacia un mercado de capitales verdaderamente único".

Las ventajas competitivas de Europa "se desvanecen" Todo en un contexto decisivo para el futuro económico de la Unión Europea. Y es que, según la presidenta del BCE, "el modelo de crecimiento europeo se está erosionando" porque las ventajas competitivas que tenía se están desvaneciendo con el actual orden global "bajo presión" y unas tensiones geopolíticas que ponen el foco en los puntos débiles del Viejo Continente mientras Europa se enfrenta a amenazas de seguridad "en sus puertas". Europa, ha dicho Lagarde, "se convirtió en una de las economías más abiertas del mundo, aproximadamente el doble de abierta al comercio que Estados Unidos, y se benefició enormemente de la globalización, pero la expansión mundial del comercio ya no se puede dar por sentada. Solo el año pasado, se implementaron más de 2.500 restricciones comerciales a nivel mundial". Otra de la ventajas competitivas de Europa, su fortaleza industrial, también se desvanece a juicio de la presidenta del BCE por la entrada de China en el sector y por el encarecimiento de la energía: "China ha ido erosionando la cadena de valor y ahora compite con la zona euro" y además, "la energía barata de la que dependía la industria europea, incluido el gas ruso, ha desaparecido". Ese escenario de "debilidad" y de "dependencia económica" afecta de forma directa a las decisiones económicas: "Las empresas invierten menos cuando el capital se considera menos seguro, lo que pesa en la producción y el consumo", avisa Lagarde.