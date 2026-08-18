El Supremo señala que el cambio de sexo no anula una condena previa de violencia machista

El Tribunal Supremo ha dictado que un cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia de género. En una sentencia de la Sala de lo Penal, el Alto Tribunal determina que los hechos cometidos por la persona juzgada, previos al registro del cambio de sexo, se llevaron a cabo cuando era un hombre a todos sus efectos jurídicos y legales.

La sentencia recurrida había sido dictada por un Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial. Los hechos juzgados corresponden a una agresión de un individuo hacia su expareja registrada en abril de 2022, durante una visita a la hija menor que tenían en común un año antes de que la persona acusada efectuara un cambio de sexo.

El recurso alegaba que quien efectuó el delito era ya una mujer y que, por ello, no se podía juzgar por el delito de violencia de género.

El recurso alega que el delito lo efectuó una mujer Según los hechos recogidos en la sentencia, en mitad de un "ambiente tenso" durante la visita, el acusado cogió fuertemente del brazo a su hija "con la intención de menoscabar su integridad física" y, en ese momento, la madre acudió a su auxilio. Entonces, la mujer recibió "un puñetazo en la cintura, golpes y arañazos en el cuello". El agresor fue condenado por delito de violencia de género sobre su expareja a nueve meses de prisión y a la misma pena por delito de violencia doméstica sobre su hija. El recurso, sin embargo, alega que era una mujer y no un hombre quien efectuó el delito, ya que se había registrado un cambio de sexo posterior, dictado en junio de 2023 por el Registro Civil de Castellón. Pese a que los hechos juzgados fueron previos, la defensa alegaba que el delito de violencia de género no era aplicable en este caso. El delito de violencia de género se aplica en cualquier acto de violencia física o psicológica ejercido por un hombre contra una mujer con quien haya mantenido una relación de afectividad. Un hombre evita la cárcel por agredir a su pareja tras darse de alta como mujer en el Registro Civil en Sevilla