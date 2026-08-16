Intervenidas 13 toneladas de "gas de la risa" en Tenerife, la segunda mayor aprehensión de óxido nitroso en Europa

La Guardia Civil ha desarticulado en el sur de Tenerife una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o "gas de la risa", una sustancia empleada como droga recreativa.

En la operación han sido intervenidas 13 toneladas de esta sustancia y detenidas seis personas, además de otras seis investigadas. Se trata de la segunda mayor aprehensión de óxido nitroso en Europa.

La denominada Operación Centro se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de "gas de la risa" en diferentes zonas de ocio del sur de Tenerife.

La investigación permitió descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla.