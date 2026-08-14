El tiempo del 16 de agosto: jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península

Chubascos y tormentas en zonas de montaña del interior peninsular, de intensidad fuerte en los sistemas Béticos y los Pirineos o incluso muy fuerte en el bajo Ebro, y acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas elevadas en el suroeste de Galicia, las depresiones del noreste, Baleares y el cuadrante suroeste peninsular.

Se espera una jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península. Por un lado, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, con precipitaciones débiles, más abundantes en el interior. Por otro, a partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución en buena parte del interior peninsular que dejarán precipitaciones y tormentas en zonas de montaña, sin descartar que puedan extenderse a zonas bajas. Las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo; en los Pirineos y los sistemas Béticos, se espera que sean de intensidad fuerte, y en el bajo Ebro, incluso muy fuerte. Por último, se prevén algunas nubes bajas en los litorales de Andalucía, Ceuta y Melilla. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto.

Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el Estrecho.

Temperaturas Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Galicia, y bajarán en el noreste, el sueste, Málaga, Huelva y Canarias. Se superarán los 35 grados en el cuadrante sudoeste, Baleares, las depresiones del noreste y de forma puntual en el suroeste de Galicia y en los litorales mediterráneos. Las mínimas bajarán de forma generalizada, salvo en Extremadura, donde se esperan aumentos; aun así, seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y, puntualmente, el noreste y el Cantábrico. Se espera viento flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular; cierzo moderado en el Ebro, y durante las primeras horas del día tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur, de flojo a moderado, en el suroeste; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado. En Canarias, el alisio será moderado, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. ““