Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dejará el cargo y será asesora externa de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según ha anunciado el mandatario este miércoles.

"Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia", ha escrito en su red Truth Social.

Trump, quien ha asegurado que comprendía la decisión, ha adelantado que Leavitt pasará a ser una de sus principales asesoras externas "y una voz influyente dentro del Partido Republicano".

Pocos minutos después del mensaje del presidente, que no escatimó elogios a Leavitt ("ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo"), fue la propia secretaria quien escribió un largo texto en su cuenta en la red social X.

"Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias", ha escrito.

Leavitt ha asegurado que Trump le había pedido que continúe "como asesora principal desde fuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano".