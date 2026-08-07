Euskadi recuerda a Juan Sebastián Elcano en el 500 aniversario de su muerte

El 26 de julio de 1526, unos días antes de su fallecimiento el seis de agosto, Juan Sebastián Elcano dictó su testamento a otro ilustre guipuzcoano, Andrés de Urdaneta, en la nao Santa María de la Victoria, en medio del océano Pacífico. Han pasado 500 años desde la muerte de este hombre que logró una hazaña: circunnavegar el globo por primera vez. Su localidad natal, Getaria, recuerda su gesta este viernes, tal y como lo hace cada cuatro años. Pero en esta ocasión, en un aniversario redondo.

Las calles de esta pequeña población guipuzcoana, las mismas que pisó Elcano, acogen una celebración que se hizo por primera vez en 1922, coincidiendo con el cuarto centenario de su histórico viaje. La representación recuerda ese momento del seis de septiembre de 1522 en que la nao Victoria llegó a las costas andaluzas con tan solo 18 supervivientes de los 239 que iniciaron el viaje a las órdenes de Magallanes tres años antes.

La palabra de Elcano hecha tinta Así define el testamento de Juan Sebastián Elcano uno de los grandes expertos en su figura, el historiador Manuel Romero. Él es uno de los participantes en una jornada celebrada en el Itsamuseum de Bilbao para profundizar en la vida del navegante. Explica Romero que "el testamento son las palabras de Elcano. Porque este testamento, a diferencia de otros en que el notario pone todas las fórmulas, Urdaneta lo que se dedica es a escuchar lo que le dice Elcano y apuntarlo literalmente. Tanto que a veces la sintaxis llama la atención y tú estás sintiendo a Elcano". Además, tiene claro cuándo fue redactado. "Está hecho el día 26 de julio de 1526. Y además sé que lo hizo sobre las cuatro de la tarde. Estampó su firma a esa hora. Ese día midieron la altura del sol a mediodía y estaban a 40 minutos del ecuador. Y cuando firmó, estaban a un grado. ¿Cómo fechas tú un testamento, en un sitio en el mar que es todo igual?" dice el historiador. Y concluye: "es un testamento que tiene una fecha astronómica".