Cuatro municipios de Zamora en alerta por una nube tóxica tras un incendio en una planta de residuos

Una nube tóxica por un incendio en una planta de residuos en Roales del Pan, a escasos tres kilómetros de Zamora capital, ha puesto en alerta a cuatro municipios: Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos.

Sus vecinos han recibido este lunes un ES-ALERT en el que les advertía de lo ocurrido y de la necesidad de evitar actividades al aire libre y mantenerse fuera de la zona afectada, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en redes sociales. El mensaje instaba, asimismo, a seguir las instrucciones de las autoridades.