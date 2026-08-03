Cuatro municipios de Zamora en alerta por una nube tóxica tras un incendio en una planta de residuos
- Los vecinos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos han recibido un ES-ALERT
- Piden que se eviten actividades al aire libre y mantenerse fuera de la zona afectada
Una nube tóxica por un incendio en una planta de residuos en Roales del Pan, a escasos tres kilómetros de Zamora capital, ha puesto en alerta a cuatro municipios: Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos.
Sus vecinos han recibido este lunes un ES-ALERT en el que les advertía de lo ocurrido y de la necesidad de evitar actividades al aire libre y mantenerse fuera de la zona afectada, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León en redes sociales. El mensaje instaba, asimismo, a seguir las instrucciones de las autoridades.
Afecciones en el tráfico
El siniestro se ha iniciado en torno a las 14:00 horas, elevando una densa columna de humo negro. El fuego, que se ha extendido por la nave y por las instalaciones exteriores de la industria de reciclaje, no ha dejado personas heridas, pero sí que ha provocado afecciones en el tráfico de la autovía del Duero (A-11). Por ello, se ha procedido al corte de uno de los carriles de esa vía en sentido Portugal a la altura del kilómetro 463, según ha informado la Guardia Civil de Zamora.
En la zona, están trabajando agentes del instituto armado, dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala y ocho efectivos de bomberos de la Diputación de Zamora y del ayuntamiento de la capital. También de la Junta de Castilla y León, que ha movilizado efectivos de medio ambiente, una brigada y una autobomba. Hasta ahora, Emergencias ha recibido más de 70 llamadas advirtiendo de la situación.