Bastien VivÃ¨s: de la aventura mÃ¡s ecologista de 'Corto MaltÃ©s' al humor negro de 'Â¿Y encima os hace gracia?'

En 2008, con sólo 24 años, Bastien Viès (París, 1984), conquistó a crítica y público con El gusto del cloro (Diábolo ediciones), un cómic muy poético en el que narraba la fascinación de un chico que nadaba en una piscina, para corregir su escoliosis, por una nadadora anónima. Un trabajo con el que ganó el Premio Revelación en el Festival de Angulema y cuya adaptación cinematográfica, dirigida por Álvaro Congosto, se estrenará este mismo año. . A partir de ahí su carrera fue una sucesión de éxitos en el que nada se le resistía: ni el cómic intimista (Polina), ni el de aventuras (Olympia), ni el manga (Lastman). Incluso fue elegido, junto al guionista Martin Quenehen para traer al siglo XXI a un joven Corto Maltés, de Hugo Pratt, uno de los mayores mitos del cómic.

Pero Vivès también tiene una parte provocadora en su trabajo y su hasta entonces imparable carrera se torció en 2022, cuando fue acusado de pornografía infantil por dos cómics La Décharge mentale y Petit Paul, en los que mostraba relaciones sexuales entre menores y adultos. El Festival de Angulema tuvo que suspender una exposición suya, "por motivos de seguridad", y el autor sufrió varios casos de amenazas en redes sociales. Además de ser detenido y obligado a hacer unos cursos presenciales para pedófilos (como cuenta en el cómic La verdad sobre el caso Vivès, donde se defendía de las acusaciones). Un caso que ha vuelto a abrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión y por el que Vivès acabó en los juzgados. Aunque el tribunal encargado de juzgarlo se declaró "territorialmente incompetente" en 2025 y no sabemos cómo está el tema.

Ahora coinciden tres lanzamientos de Vivès en los que podemos comprobar que, polémicas aparte, sigue siendo uno de los mejores autores de cómic de la actualidad y también de los más osados y dispuestos a desafiar a los límites de lo políticamente correcto.

Portada de 'Corto Maltés: El día antes' 5

'Corto Maltés. El día antes' Después del excelente trabajo de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero con sus nuevas aventuras de Corto Maltés, la editorial Casterman confió a Martin Quenehen y Bastién Vivès la difícil misión traer a Corto Maltés al Siglo XXI para intentar conectar con un público joven y sus inquietudes. Algo que lograron con las dos primeras aventuras del personaje (Océano negro y La reina de Babilonia), donde, además de rejuvenecer físicamente al personaje, también prescindieron de su típico atuendo de marinero. Pero, pese a los cambios, reconocemos inmediatamente a este joven aventurero como el mítico personaje de Pratt, ya que mantiene su esencia y parte de esa melancolía con la que nos conquistó. Cómics que mezclaban las convenciones clásicas de las aventuras de corto con el ritmo de los mejores thrillers de acción y suspense actuales, porque, aunque sean historias de aventuras, casi parecen películas en viñetas en las que destacan los dibujos de Bastién Vivès, con un trazo más detallista y menos esquematizado que en sus algunos de sus últimos trabajos. Y ahora los autores ponen fin a esta trilogía con Corto Maltés: El día antes (Norma editorial), una aventura en la que Corto se verá implicado en una misión suicida para rescatar a una vieja amiga, junto a una abogada ambientalista, una agente antiterrorista y un piloto adicto al crack, que lo conducirá al archipiélago de Tuvalu, situado en el corazón de la Polinesia y condenado a hundirse por efecto del cambio climático. Una historia de espionaje y política internacional en la que no faltan peligrosas tríadas chinas que amenazan a nuestro grupo de protagonistas. Página de 'Corto Maltés: El día antes' (Norma) Corto regresa así a esa Oceanía que tanto amaba Hugo Pratt y donde, en 1967, conocíamos a Corto Maltés en La balada del mar salado, donde aparecía agarrado a una tabla a la deriva en medio del océano. Pero en estos casi 50 años muchas cosas han cambiado y Quenehen nos recuerda en el epílogo del libro cómo el escenario donde se ambienta esta aventura, Tuvalu, una micronación formada por nueve islas, está a punto de desaparecer bajo las aguas, y sus habitantes se han convertido en los primeros migrantes climáticos oficiales del mundo. Una aventura trepidante, que nos recuerda a las mejores películas de acción, pero que también contiene esos importantes mensajes sobre el cambio climático y las relaciones internacionales. Sin olvidar la aventura, la poesía y el cinismo que hicieron de Corto uno de los personajes más importantes del cómic mundial. "Buscar algo siempre es encontrar otra cosa" -asegura Corto en el cómic-. Y aquí os aseguramos que encontraréis muchas cosas muy interesantes y emocionantes. Página de 'Corto Maltés: El día antes' (Norma)

'Luna de miel 2: El secreto de Coatlicue' Diábolo ediciones, la editorial que publica casi todos los cómics de Vivès en España (salvo Corto), acaba de lanzar Luna de miel 2: El secreto de Coatlicue, la segunda entrega de una trilogía cuyo espíritu recuerda mucho a esas películas de aventuras de los años ochenta y noventa como En busca del arca perdida o Tras el corazón verde. Los protagonistas son Sophie y Quentin, un joven matrimonio que aprovecha cualquier excusa para dejar a los niños en casa y vivir aventuras en exóticos lugares. Él no olvida nunca un rostro -sobre todo de un maleante-, y ella es una auténtica enciclopedia viviente, además de hablar una decena de idiomas. Portada de 'Luna de miel 2: El secreto de Coatlicue' (Diábolo) En esta ocasión, ambos viajan a América Central para pasar unos días de descanso, pero su avión tendrá que realizar un aterrizaje forzoso a causa de una inesperada tormenta, y acabarán en mitad de la selva. Allí serán secuestrados por unos traficantes que buscan un tesoro azteca. Pero durante la aventura les acecharán numerosos peligros, desde inundaciones a serpientes ciegas, sin olvidar templos aztecas con trampas mortales ni una molesta gastroenteritis que aparece cuando más fastidia. De hecho, cómo podéis ver en la portada, esa escena de las serpientes no deja de ser un homenaje a una de las más famosas de En busca del arca perdida (Steven spielberg, 1981). Página de 'Luna de miel 2: El secreto de Coatlicue' (Diábolo) Volvemos a destacar ese ritmo casi cinematográfico de los cómics de aventuras de Vivès, que no le impide profundizar en la psicología de los personajes ni en sus relaciones con los demás. De hecho, esa relación del matrimonio protagonista es totalmente irresistible. Y nos encantaría ver una serie de televisión protagonizada por estos personajes, aunque suponemos que el presupuesto sería muy elevado. Destacar también el estupendo coloreado de Brigitte Findakly, que aporta calidez y exotismo a los dibujos de Vivès. En fin, un estupendo tebeo de aventuras que es ideal para estas calurosas tardes de agosto. Página de 'Luna de miel 2: El secreto de Coatlicue' (Diábolo)