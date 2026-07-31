Una voz joven extremeña lleva el tren Ruta de la Plata al Parlamento Europeo

La Comisión Europea podría pedir a España que acelere los plazos para reactivar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata. Lo singular es que ese impulso ha nacido de un joven extremeño, estudiante de bioquímica, que ha defendido ante el Parlamento Europeo esta infraestructura por una cuestión de justicia social y económica con el Oeste español.

Juan Javier Sánchez Grano de Oro, miembro de la Asociación Juvenil Voces Libres, ha logrado lo que parecía una quimera: defender ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata.

Un trazado que conectaba la localidad extremeña de Plasencia con Salamanca, Zamora, y la leonesa de Astorga, y que RENFE cerró por razones económicas: primero a los pasajeros en 1985 y después a las mercancías en 1997.

Vía abandonada en el entorno de la localidad cacereña de Hervás, Cáceres Foto: RTVE Extremadura

“Una sangría demográfica” La Ruta de la Plata podría recuperar su servicio, pero este corredor está planificado por la Unión Europea con baja prioridad, para 2050. "El plazo es muy poco ambicioso" opina este activista social, y "se olvida de los jóvenes actuales. Es una sangría demográfica la que vivimos en Extremadura y Castilla y León"", apunta. De momento, el Gobierno español ha encargado un estudio técnico para valorar si es viable reactivar este trazado que conectó de norte a sur la península a través el oeste español. “Hay que buscar que las comunidades autónomas y las provincias despobladas, con una mayor tasa de desempleo, con mayor tasa de abandono, las que están por debajo de la media, que converjan con la media”, añade este joven de Badajoz. El joven extremeño apela hoy a razones sociales y económicas para justificar la reapertura. “Tenemos que apostar por el desarrollo para que la gente venga a Extremadura, para que se quede, y para que se monte en ese tren. Si no existe ese tren no habrá personas, no habrá economía, no habrá industrias que se quieran instalar en Extremadura”. Las grandes, lo primero que buscan, es cómo dar salida a su mercancía. Vías abandonadas en la ruta de ferrocarril Ruta de la Plata, en la provincia de Cáceres Archivo de RTVE Extremadura