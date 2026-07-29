Un trabajador de 26 años muere en un accidente en la mina de Súria, Barcelona

Un trabajador de 26 años ha muerto este miércoles en un accidente en la mina de Cabanasses de Súria, Barcelona, por causas que aún se están investigando, según ha informado la compañía ICL.

Las autoridades recibieron la alerta del incidente sobre las 11:10 horas de este miércoles. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado patrullas de seguridad ciudadana y de la Unidad de Subsuelo. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se habría producido un desprendimiento de rocas en el interior de la mina, según ha expresa la Dirección General de la Policía en un comunicado.

Por este incidente, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a tres personas: el fallecido, otra que fue llevada en estado menos grave al Hospital Althaia de Manresa, y una tercera que no requirió traslado. El SEM ha activado cuatro ambulancias y dos equipos de psicólogos, que están ofreciendo apoyo a los trabajadores y familiares.