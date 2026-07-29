David Lowery estrena 'Mother Mary', con Anne Hathaway: "Las historias de fantasmas son ideales para explorar cosas"

Una historia de fantasmas (2017), nos descubrió a uno de los cineastas norteamericanos más originales de los últimos Años: David Lowery (The oldman & the gun, El caballero verde...). Y su nueva película, Mother Mary, es otra original vuelta de tuerca a las historias victorianas de fantasmas, que trata sobre temas como la creación artística, la amistad, la religión y la fama, a través de la historia de una exitosa cantante pop, Mother Mary (Anne Hathaway), que sufre una crisis y busca la ayuda de la diseñadora Sam Anselm (Michaela Coel), con la que colaboró en los inicios de su carrera y a la que traicionó en cuanto empezó a triunfar. Un reencuentro de dos viejas amigas durante el que surgirán los fantasmas del pasado e incluso se manifestarán físicamente. Se estrena este viernes en cines y hemos podido hablar por zoom con su director, que la ha presentado en el Atlàntida Mallorca Film Fest.

"Las historias de fantasmas son un vehículo maravilloso para explorar cosas que no se pueden decir o para expresarlas de una manera más natural. Creo que la fascinación que siento por los fantasmas se basa en parte en que me encantan las películas de terror. Pero también me gusta cómo esas historias pueden convertirse en un vehículo para otras ideas y otros temas. Mientras escribía Mother Mary, llegué a un punto en el que ya no podía lograr lo que buscaba solo con el diálogo entre los personajes. Mi intención era escribir una película compuesta enteramente de diálogos, pero llegó un punto en que las palabras ya no bastaban. Necesitaba algo más que nos ayudara a acelerar la catarsis hacia la que se dirigía la película. Y como la película trata tanto sobre sucesos del pasado y viejas heridas que resurgen, me pareció natural permitir que mi afición por las historias de fantasmas se filtrara y cobrara protagonismo".

La película tiene mucho de terror gótico, como nos confiesa el director: "Para mí, lo gótico es esa sensibilidad, ese melodrama oscuro y romántico que tiene un aire premonitorio y que puede adentrarse fácilmente en el terror sin pertenecer explícitamente a ese género. Siempre tiene ese toque romántico que he buscado en Mother Mary. Sin olvidar esos tópicos, como la casa tenebrosa, o los elementos estéticos del gótico, que me encantan y que incorporo en mi propio estilo de vida".

"Mother Mary -añade Lowery-, se inspira en esos melodramas góticos clásicos, como Rebeca (1940), de Alfred Hitchcock. Por ejemplo, esa escena en la que Mother Mary llega a la casa de Sam y cae el rayo, es porque estaba reflexionando sobre el comienzo de Rebeca, como si hubiera soñado con Manderley anoche. Pero también me he inspirado en Jane Eyre o en Dickens, al que Sam hace una referencia sobre Miss Havisham (un personaje de su novela Grandes esperanzas, de 1861). Incluso en el guion hubo una referencia a la Sra. Rochester (Jane Eyre), porque hay una tradición gótica muy fuerte en la literatura inglesa, y esta película sigue un poco la estructura de esas novelas góticas. Tienen una sensibilidad que me hace feliz".

Fotograma de 'Mother Mary'

"El arte tiene una enorme capacidad para sanar" Preguntamos a David Lowery por qué quería hacer una película sobre el arte y la amistad, y por qué no la hizo sobre una directora de cine y una actriz, sino sobre una cantante y una diseñadora: "Supongo que sentí que centrarme en un cineasta o en cualquiera de los numerosos colaboradores de un director era demasiado personal. Me encanta la moda y me encanta la música pop, así que fue una oportunidad para plasmar mis propias inclinaciones artísticas en dos campos que realmente amo". "Y el proceso creativo es algo con lo que lidio prácticamente las 24 horas del día -añade-. Es algo que me estresa mucho, pero también me maravilla. Admiro cuando veo a otras personas interactuar con él de maneras tan diferentes a la mía. Así que simplemente tenía el deseo de escribir una película sobre ese proceso creativo y, en particular, sobre el proceso colaborativo de unirse para crear algo". Pero... ¿Cree que el arte, el cine, la moda, tienen poder para sanar y salvar? "Creo que el arte tiene una enorme capacidad para sanar. Y, sin querer sonar demasiado grandilocuente, creo que puede hacer del mundo un lugar mejor, especialmente en tiempos de gran angustia y dificultades, ya que el mundo no deja de empeorar en muchos sentidos. El arte, en todas sus formas, parece ser una de las pocas cosas que nos recuerdan que hay bondad ahí fuera y que podemos ser mejores. Hay muchos ejemplos de bondad, amabilidad y belleza en el mundo, pero el arte es uno de los pocos que puede unirnos a todos". Fotograma de 'Mother Mary'

"Anne Hathaway es una cantante increíble" Ya habíamos visto cantar a Anne Hathaway en Los Miserables (Tom Hooper, 2012), un papel que le valió el Oscar a la mejor actriz secundaria. Pero aquí la actriz interpreta varios números frente a un montón de extras. "Es una cantante increíble -asegura David-, de hecho, recuerdo que en nuestra primera reunión se puso a cantar y pensé: "Esto es increíble, su voz es celestial". Sin embargo, nunca había cantado como una estrella del pop y, la verdad, ninguno de los dos nos dimos cuenta de lo específica que es esa habilidad. Es completamente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer como cantante". "Así que Anne tuvo que seguir "un entrenamiento intensivo para estrellas del pop", como ella misma lo define, que consistió en meses y meses de formación en canto y baile, para aprender a moverse y a cantar mientras bailaba. Y luego pasó mucho tiempo en el estudio para aprender a cantar como una estrella del pop, pero también para aprender por qué todo lo que creía saber estaba mal. Ambos pensáramos que podía ir al estudio y simplemente grabar algunas pistas y sonarían genial. Y siempre sonaban bien, pero no como canta una estrella. Tuvo que esforzarse muchísimo y grabar una y otra vez esas canciones, hasta que sonaron como si las interpretara una auténtica estrella del pop". Para las canciones, David Lowery imaginó un estilo musical a medio camino entre el gótico y el pop industrial. Y, para conseguirlo, habló con Charli xcx, ganadora de tres Grammy, el productor musical Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter) y la también premiada por los Grammy FKA Twigs, que aportó canciones adicionales después de aceptar hacer el papel de Imogen. Fotograma de 'Mother Mary' Además, hay una escena fabulosa en la que Anne Hathaway baila sin música. "Trabajamos con una coreógrafa increíble, Dani Vitale, a la que contratamos para la escena del baile silencioso y para las coreografías de los conciertos. Ese baile silencioso era una escena que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, que estaba esperando la película adecuada. Es la forma en que Mother Mary se comunica en ese momento en que no puede hacerlo con palabras. Por eso usa su cuerpo para expresar como se siente. Me encanta la idea de separar la danza de la música, de escuchar solo el sonido de sus pies en el suelo, la fisicalidad de eso, la pureza del trabajo que implica actuar de esa manera. Realmente, cuando quitas la música, entiendes lo que requiere físicamente de alguien actuar de esa manera. Y es realmente hermoso ver a Anne bailar de esa manera". "Y luego teníamos esas otras secuencias que originalmente no iban a tener coreografía, no iba a haber bailarines, no iban a estar basadas en el movimiento -añade-. porque originalmente había una parte de la película que era más como "Truth or Dare" de Madonna, como un documental detrás de escena de una gira. Pero no pudimos hacerlo, porque nos dimos cuenta de que es bastante difícil escenificar esas escenas conceptuales. Al principio habíamos pensado en un montaje de ella yendo de gira por el mundo, de una ciudad a otra, subiendo aviones, bajando aviones, yendo a conciertos, volviendo a los hoteles... pero encontramos una nueva forma de hacerlo" "Un día -continúa Lowery-, le dije a Dani: "¿y si rodamos todo eso como un baile? ¿y si tomamos este montaje de la gira mundial y la secuencia que involucra un hotel embrujado, una bañera, a ella corriendo por el pasillo... y lo hacemos toso en una sola toma coreografiada? Así que lo dibujé en mi guion y construimos un decorado que nos permitía rodarlo todo en una sola toma, aunque no lo hiciéramos. Al final lo rodamos así y ahora mismo no se me ocurre otra forma en la que pudiéramos haberlo hecho. Si lo hubiéramos rodado de otra manera, si hubiéramos mantenido nuestro plan original, la película no habría sido tan buena. Gran parte de hacer una película son felices accidentes y confiar en que el destino intervendrá y te ayudará a llegar a la mejor solución posible y este fue uno de esos casos". Fotograma de 'Mother Mary'

"Hay imaginería religiosa en la construcción de Mother Mary como figura pop" Sobre la abundancia de símbolos religiosos en la película (de hecho, la conversación entre las protagonistas parece una confesión), Lowery nos explica: "Es cierto que la película tiene un aspecto confesional, pero no estaba pensando en el sacramento de la confesión mientras la escribía ni mientras la filmábamos. Desde el principio me di cuenta de que este proyecto se prestaba perfectamente a aprovechar mi educación católica. Mi padre era profesor de teología, así que toda la terminología que aprendí, incluso el uso de la palabra "transustanciación" (conversión del pan en el Cuerpo de Cristo y del vino en su Sangre durante la misa católica), era muy frecuente en mi casa. Es un término con el que estoy muy familiarizado, pero también es muy útil, al sacarlo de su contexto católico, para el proceso creativo. Así que simplemente usé toda esta terminología católica con la que me crie y la apliqué a la historia de la diseñadora. Y descubrí que había muchos paralelismos". Además, la cantante protagonista mezcla ese look religioso con los de grandes artistas como Madonna, Taylor Swift o Beyoncé. "Obviamente -nos comenta el director-, también hay imaginería religiosa en la construcción de Mother Mary como figura pop. Queríamos que representara muchos tipos diferentes de música pop, sin que dejará de tener una personalidad propia. Así que analizamos los diseños de muchas artistas, de las de ahora pero también de las de la década de los ochenta. Así, intentamos comprender no solo quién era la Madre María, sino también cómo pudo haber evolucionado. Si la película se desarrolla en la actualidad, eso significa que probablemente saltó a la fama alrededor de 2002 o 2003. Así que analizamos la moda de principios de los 2000 y luego creamos algunos diseños de cómo podría haber lucido para su primer disco. Eso lo hemos destacado en la fotografía que ve Mother Mary en la parte del taller de Sam, y en la que vemos que en sus inicios tenía un estilo un poco más punk rock, con faldas cortas, botas grandes y arneses de seguridad". Anne Hathaway caracterizada como 'Mother Mary' "Luego -añade el director-, pensamos en qué momento de su carrera podría haber comenzado a tener éxito, y en cómo Sam habría participado en ese éxito con sus diseños. Y a partir de ahí empezamos a pensar en cuáles eran los gustos de Sam y cómo habría contribuido a ese éxito de su amiga. Y, por supuesto, la idea principal es que Mother Mary es una estrella del pop multitudinaria. Por eso no puede tener un look de nicho o muy específico. Su estética tenía que ser generalista" "En cuanto al nombre -continúa-, estaba en el guion desde el principio. También que en todas sus actuaciones llevaría un halo en la cabeza, una especie de corona que era un elemento distintivo y unificador desde sus inicios hasta la actualidad. A partir de todo eso, la diseñadora de vestuario, Bina Daigeler (nominada al Oscar por Mulán), ella se basó en el guion para diseñar el vestuario, tomando mis sugerencias pero buscando nuevas versiones de lo que yo había pensado. Y realmente construyó toda una historia de looks para el personaje, una exitosa cantante que lleva al menos 20 años en la palestra. Analizar la estética de un personaje a lo largo del tiempo es una forma muy útil de entender cómo ha evolucionado hasta convertirse en quien es cuando lo conocemos en la película". El director David Lowery y la directora de vestuario Bina Deigeier, durante la presentación de la película ´Mother Mary´ en el Atlàntida Mallorca Film Fest. EFE/MIQUEL A. BORRÀS