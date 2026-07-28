España reduce el consumo de antibióticos un 5,1% en 2025 y recupera el nivel de su uso previo a la pandemia

El consumo de antibióticos en España ha registrado una notable mejoría durante el último año. Según los datos facilitados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a través del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), el uso de estos fármacos descendió un 5,1% en 2025 respecto al ejercicio anterior. Esta cifra sitúa el consumo en 22,94 dosis diarias definidas (DHD) por cada 1.000 habitantes, frente a las 24,26 registradas en 2024.

Estos resultados suponen, según ha indicado el organismo regulador, "recuperar la tendencia positiva que se venía observando hasta la Covid-19, cuando el consumo de antibióticos había experimentado un repunte progresivo". De hecho, el nivel de consumo actual se mantiene un 8,4% por debajo de las cifras de 2019, el último año previo a la crisis sanitaria.

Consolidación de las políticas de uso prudente Una década de avances en salud pública La evolución a largo plazo muestra una consolidación de las políticas de uso prudente. Desde 2015, año que marcó el pico histórico de consumo en España con 28,2 DHD, la utilización de antibióticos se ha reducido un 18,8%. Esta bajada se explica fundamentalmente por el menor uso de las penicilinas, el grupo de antibióticos más utilizado en España y que representa más de la mitad del consumo global. ¿Cómo funcionan realmente los antibióticos y por qué no se debe abusar de ellos? RTVE A pesar de este avance, las autoridades sanitarias advierten que la meta final aún no se ha alcanzado. La AEMPS ha manifestado que "todavía queda recorrido para alcanzar el objetivo europeo de 18,2 DHD en 2030". Por ámbitos, la Atención Primaria sigue siendo el sector donde se concentra la mayor parte del consumo, mientras que en los hospitales las cifras se mantienen más estables.