"Cruzar un pueblo fantasma como Robledo de Chabela, te impacta" dice el Jefe de Montes de la Diputación de Bizkaia

Una treintena de bomberos, técnicos, agentes forestales y especialistas de la Diputación de Bizkaia, ha estado varios días trabajando en primera línea, tratando de frenar el avance del fuego entre Ávila y Madrid. Acaban de volver a casa, pero han sido relevados por 44 compañeros. Entre los que han estado allí se encuentra Aitor Omar, el Jefe del Servicio de Montes, con una grandísima experiencia en la extinción de incendios forestales.

El verano pasado, los profesionales vizcaínos estuvieron también en los fuegos que arrasaron zonas de León. Por lo tanto, la visión de grandes extensiones de terreno calcinadas no es algo nuevo para ellos. Pero lo que sí les ha sorprendido en esta ocasión es que el incendio haya afectado zonas muy pobladas. "Cruzar un pueblo fantasma como Robledo de Chabela, que tiene una población importante, te impacta" asegura Aitor Omar.

Factores que favorecen los incendios Según este experto, en los años 60 y 70 no se conocían en Europa incendios que quemaran tanta superficie. Y señala los cambios que se han producido para que esto ocurra. Por una parte, dice Omar, cada vez hay más vegetación que está más disponible y puede arder más rápido, porque llevamos con una sequía estructural en España desde finales del siglo XX. Por otra, el calentamiento global del siglo XXI ha contribuido a acelerar este proceso. Este año hemos tenido una primavera en que ha llovido, la vegetación crece, luego llega un verano más seco y caluroso, que también afecta a las masas arboladas, señala Aitor Omar. Se ven árboles debilitados, muertos. Cuando el fuego se mueve en una zona de pinar y vemos columnas de humo negro intensas, eso nos dice que se encuentra con una vegetación que está seca y está lanzando una gran potencia. Además, el tipo de vegetación que hay allí son escobas y jaras, una vegetación mediterránea, que está muy adaptada a convivir con el fuego.