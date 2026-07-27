Diego, un niño de cinco años enfermo de leucemia, necesita una médula ósea compatible

La familia de Diego, un niño extremeño de la localidad cacereña de Alcuéscar, de 5 años, busca desde hace unos días un donante de médula ósea compatible. Hace año y medio le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. En este tiempo, las muestras de apoyo a la familia y a Diego se suceden, algunas tan relevantes como la del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, que le ha mandado un mensaje de aliento.

Desde Luis de la Fuente, hasta sus vecinos del pueblo, de Alcuéscar. Las muestras de apoyo a Diego y a su familia se repiten estos días. Sus papás, María José y Juanjo, están abrumados por las muestras de apoyo recibidas, que están siendo muy necesarias para afrontar la actual fase de la enfermedad de Diego.

Hasta hace un mes, la enfermedad de Diego estaba controlada, pero ha sufrido una recaída y tiene que volver a recibir tratamiento con quimioterapia.

Como explica su madre, María José Caballero, ahora se está sometiendo a un tratamiento más intensivo, para tratar de controlar la enfermedad. Tras comprobar cómo va respondiendo al tratamiento, el equipo médico del Hospital Materno Infantil de Badajoz le irá diciendo los siguientes pasos. La meta es someterse a un trasplante de médula, la única recuperación ahora posible.

El equipo médico ha comenzado a buscar donantes compatibles, pero las primeras búsquedas no han sido positivas: su hermano, de 2 años, no lo es. Su mamá cuenta que, si su hermano hubiera sido compatible, todo hubiera sido más rápido y sencillo.

Ahora, por tanto, hay que buscar donantes fuera del entorno familiar.

Más de 500.000 donantes de médula en España María José se ha reunido con la fundadora de la Asociación Extremeña para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), quien la ha orientado sobre el proceso de donación y la ha tranquilizado. La fundadora de ADMO, María Virtudes Carrasco, ha destacado que sólo en España el registro de donantes de médula ósea suma más de 500.000 personas inscritas. Entre estas personas será donde primero buscarán un donante para Diego. Gracias a la difusión emprendida por la familia de Diego, en la Asociación Extremeña para la Donación de Médula Ósea reconocen que las peticiones de información para hacerse donantes se han desbordado este fin de semana, con cerca de 500 personas interesándose. Son muchísimas las personas que quieren volver a ver a Diego, de nuevo, sonriente y jugando con su hermanito con su característica alegría.