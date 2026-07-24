Aparece en Mérida una lápida cristiana del siglo VI dedicada a una niña de diez años

Arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida han descubierto una lápida funeraria del siglo VI que corresponde a una niña cristiana que falleció el 18 de mayo del año 519. La información que se incluye en la inscripción sobre esta pieza en mármol ha permitido saber el nombre de la menor –Pascentia-, la edad a la que muere, diez años, y su afiliación cristiana.

El arqueólogo Gilberto Sánchez explica que en la cubierta se ve una corona de laurel, dos palomas frente a frente y un posible crismón. Además, se identifican expresiones cristianas como “famula Dei”, sierva de Dios, y “requiescat in pace”, descanse en paz.

La importancia de Mérida como foco de primer cristianismo en la Península Ibérica La lauda sepulcral ha salido a la luz gracias a la excavación que el Consorcio de Mérida realiza en un solar a 200 metros de la Basílica de Santa Eulalia. Según el poema de Las Coronas, escrito por Aurelio Prudencio en el siglo IV, Eulalia fue una niña cristiana que murió en el año 304 en la antigua Augusta Emerita tras sufrir martirio por su oposición al edicto del emperador Diocleciano que prohibía el culto a Jesucristo. En su honor se levantó este templo y posteriormente se arraigó, entre las primeras comunidades cristianas, la tradición de los enterramientos cerca del lugar donde Santa Eulalia padeció el suplicio. Esta costumbre contextualiza la aparición de la lápida en la actual excavación ya que el área funeraria en torno a este santuario fue una de las más extensas durante la España visigoda.

Se hallan además siete enterramientos que hablan de la importancia del santuario Los trabajos han hecho posible también el hallazgo de siete sepulturas que corresponden a cristianos adultos. No se ha descubierto todavía el enterramiento que podría ser el de Pascentia. La excavación continúa y los especialistas no pierden la esperanza en llegar a descubrir la tumba. Su lápida, recuerda Gilberto Sánchez, “cobra gran relieve histórico porque no se conservan demasiadas inscripciones de la etapa visigoda con un compendio de datos tan completo”.