La Corte Penal Internacional destituye al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones de agresión sexual
- Una integrante de su equipo había denunciado conductas no consentidas
- 82 Estados miembros han votado a favor de poner fin a su mandato. Solo 13 votaron en contra
La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido destituir al fiscal general jefe Karim Khan, quien se enfrenta a acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer de su equipo.
La sede de la ONU en Nueva York ha albergado una reunión extraordinaria en la que se ha llevado a cabo la votación secreta. En ella, 82 de los 125 Estados miembro del Tribunal de justicia internacional han votado a favor de cesar al abogado británico.
Solo hacían falta 63 votos para aprobar la medida. Únicamente 13 Estados han abogado por la continuidad de Khan.
La salida de Khan no supone el cierre de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina, que continuará su tramitación conforme a los procedimientos de la Corte.
El caso
En abril de 2024, una abogada que trabajaba directamente bajo la supervisión de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas. La investigación inició en mayo de 2025. Por aquel entonces, el abogado fue apartado temporalmente de sus funciones mientras se llevaba a cabo el proceso. Más adelante, en junio en este año, fue suspendido por los 21 miembros de la Mesa de la Asamblea.
Khan, de 56 años y fiscal jefe de la CPI desde 2021, ha rechazado de forma reiterada todas las acusaciones. Asegura ser "víctima de una persecución" por haber solicitado en 2024 las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza. Por aquel entonces, la figura de Khann asumió gran repercusión.
La CPI, que tiene sede en La Haya y se encarga de juzgar crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, también emitió órdenes de arresto contra altos dirigentes del grupo paramilitar sunita Hamás, que posteriormente murieron.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha celebrado la destitución de Khan y ha afirmado en su perfil de X que "el fiscal pensó que su cacería de brujas política contra Israel y sus escandalosas órdenes de arresto distraerían de las graves acusaciones de conducta sexual indebida, pero se equivocó".
A través de un comunicado publicado en redes sociales, los abogados del fiscal instaron hace unos días a los Estados miembros a no llevar a cabo la destitución, debido a que no se había respetado un procedimiento que garantizase el derecho de su cliente a defenderse.