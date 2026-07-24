La Corte Penal Internacional destituye al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones de agresión sexual

La Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido destituir al fiscal general jefe Karim Khan, quien se enfrenta a acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer de su equipo.

La sede de la ONU en Nueva York ha albergado una reunión extraordinaria en la que se ha llevado a cabo la votación secreta. En ella, 82 de los 125 Estados miembro del Tribunal de justicia internacional han votado a favor de cesar al abogado británico.

Solo hacían falta 63 votos para aprobar la medida. Únicamente 13 Estados han abogado por la continuidad de Khan.

La salida de Khan no supone el cierre de las investigaciones en curso de la Fiscalía, incluida la relativa a la situación en Palestina, que continuará su tramitación conforme a los procedimientos de la Corte.