Los peces que saltan fuera del mar en Almería: los expertos ven un fenómeno natural para huir de un depredador

Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que muestra a cientos de peces saltando fuera del agua en el puerto deportivo de Garrucha (Almería) La grabación ha desencadenado teorías conspirativas en redes sociales, que hablan de un "tsunami", de "ondas magnéticas" o incluso relacionan las imágenes con fenómenos religiosos extraordinarios. También hay quienes creyeron que podría tratarse de un video generado con inteligencia artificial. Varios expertos aseguran a Verifica RTVE que se trata de un "comportamiento posible para escapar de un depredador" y descartan que las imágenes estén relacionadas con actividad sísmica, falta generalizada de oxígeno en el agua ni otras teorías alarmistas que han circulado en redes.

El vídeo por el que nos habéis preguntado circula en Instagram, Facebook y encontramos otro en YouTube que muestra la misma escena, con mensajes que lo sitúan en el Puerto de Garrucha. Dura 50 segundos, tiene decenas de miles de reproducciones desde el 13 de julio, y muestra cómo un banco de lachas (pescado azul marino similar a la sardina, muy común en el Mediterráneo) salta masivamente fuera del agua al quedar acorralado en la dársena. Los ejemplares acabaron en el muelle donde algunos murieron y otros fueron devueltos al mar.

Biólogos y pescadores coinciden en su teoría Las imágenes se grabaron en el Puerto de Garrucha (Almería), donde geolocalizamos el vídeo (37.183864, -1.81954). Vecinos del municipio han confirmado a RTVE la veracidad de las imágenes, que se grabaron el domingo 12 de julio, y algunos aseguran que es un fenómeno inusual. ““ VerificaRTVE ha consultado con expertos, biólogos marinos y autoridades locales sobre las causas de este suceso. Todos ellos descartan cualquier hipótesis de vertidos químicos o contaminación del agua, y aseguran que se trata de una estampida provocada por una persecución marina. Francesc Piferrer, biólogo marino y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Institut del Mar-CSIC asegura que se trata de un "comportamiento natural de los peces para escapar de un posible depredador" y que "este tipo reacciones fugitivas es más habitual en alta mar". Para José Rosa Gallardo, secretario de la Cofradía de Pescadores de Garrucha, "se trata de una reacción natural de los peces". Las imágenes son "impactantes", pero para los pescadores "forman parte del ciclo del ecosistema marino" aunque nunca antes lo han visto en el puerto. La bióloga y docente Coral Regi Rodríguez asegura que la estampida de los peces se produce en respuesta a "una situación de estrés" provocada por "la presencia de otra especie peligrosa para ellos" como atunes, albacoras, bonitos, etc.

Lo excepcional: que suceda en el puerto El gerente de la Cofradía de Pescadores de Garrucha, Gregorio Jerez, afirma que "es más raro que suceda en un puerto" y, concretamente en Garrucha, aseguran que es la primera vez que documentan algo así. Entre las causas, apuntan desde la Cofradía que podría tratarse de la presencia de “un atún rojo que llegó hace un mes y medio” a la costa andaluza. Sabemos que esta especie se alimenta de peces como "sardinas y anchoas o crustáceos o lo que encuentre que se le parezca", afirma Regi. En este caso, las especies afectadas son lachas (Sardinella aurita), muy similares a las sardinas, incluso de longitud, ya que miden entre 15 y 30 cm. No suelen destinarse al consumo humano, por lo que "muchos ejemplares fueron devueltos al mar", nos cuentan desde la Cofradía. "A veces se utiliza como carnada para otros peces", recuerda Rosa.

Los cambios en el ecosistemas afectan a estas estampidas Según un estudio publicado en la revista científica oceanográfica Estuarine, Coastal and Shelf Science, los atunes juveniles se adaptan a la escasez de presas tradicionales. El trabajo, que contó con la participación de científicos del ICM-CSIC, analiza muestras recogidas en el Golfo de Valencia y concluye que esta especie ha modificado significativamente su dieta en el Mediterráneo occidental durante las tres últimas décadas por un entorno cada vez más alterado por la sobrepesca y el cambio climático. Piferrer, desde el ICM-CSIC, asegura que "no se puede descartar que sucedan eventos parecidos más a menudo en un futuro próximo" porque los depredadores "cambian por nuevas sus presas habituales si éstas disminuyen por causas de sobrepesca". Para este experto biólogo marino, es "una muestra más de la notable capacidad de adaptación a los cambios del ecosistema" que tienen los peces.