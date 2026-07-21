Asturias vedará la pesca del salmón en 2027 sin dejar de lado la tradición del 'campanu'

Ni el retraso de la campaña ni el recorte de cupos han frenado el declive del salmón en los ríos de Asturias. Tras registrar la peor temporada de la historia, con solo 108 capturas, el Gobierno del Principado da un paso más y apuesta por vedar su pesca en 2027.

La Consejería de Medio Rural propone esta medida para favorecer la recuperación, y la da por firme en otoño de este año, cuando el Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca reciba y evalúe el análisis completo de los censos. Serán los indicadores científicos, precisamente, los que año a año determinarán si la prohibición debe prolongarse o modificarse.

Asturias se suma así a Galicia, País Vasco y Navarra, que ya tienen establecida la veda total en sus ríos, mientras que en Cantabria -donde este año solo se pescaron tres ejemplares- la medida también está sobre la mesa.

Dos excepciones Cabe destacar que la tradición del 'campanu' no corre peligro de desaparecer. Se permitirá la pesca del primer ejemplar de la temporada en cada cuenca con el fin, según el consejero Marcelino Marcos Líndez, de preservar una "tradición social, cultural y económica plenamente asentada en Asturias". Esto incluye las subastas en Cornellana y Cangas de Onís que lleva aparejadas. Y la segunda excepción se aplica a las capturas de ejemplares vivos destinadas a proyectos de reproducción y repoblación, como ARCA, impulsado por la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea. En este caso los peces no se extraerán para consumo, sino que se emplearán como reproductores para obtener alevines y reforzar las poblaciones de su propia cuenca.