Detenidas e investigadas 21 personas por extorsionar a usuarios de páginas de contactos en Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras 14 por integrar un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas web de contactos en la provincia de Ciudad Real. La organización obtenía datos personales de las víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales y posteriormente las amenazaba con difundir esa información o enviar sicarios a sus domicilios si no realizaban pagos.

La operación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, se inició tras la presentación de varias denuncias en diferentes localidades de la provincia. La investigación permitió desarticular una red que, según los investigadores, logró recaudar más de 126.000 euros mediante este sistema de extorsión.

El grupo captaba a sus víctimas mediante anuncios fraudulentos publicados en páginas de contactos. Cuando los interesados iniciaban una conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, los supuestos anunciantes recopilaban información personal, como el nombre, el número de teléfono o el lugar de residencia, utilizando técnicas de ingeniería social.

Con esos datos, otros miembros de la organización llamaban posteriormente a las víctimas para exigirles dinero. Durante esas conversaciones las amenazaban con revelar su actividad en las páginas de contactos o con enviar personas a sus viviendas para causar daños tanto a ellas como a sus familiares. La presión ejercida hizo que numerosas víctimas acabaran abonando las cantidades reclamadas.