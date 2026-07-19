Detenidas e investigadas 21 personas por extorsionar a usuarios de páginas de contactos en Ciudad Real
- Obtenían datos personales mediante anuncios falsos de servicios sexuales y luego amenazaban a las víctimas
- La red logró recaudar más de 126.000 euros mediante este sistema de extorsión
La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras 14 por integrar un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas web de contactos en la provincia de Ciudad Real. La organización obtenía datos personales de las víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales y posteriormente las amenazaba con difundir esa información o enviar sicarios a sus domicilios si no realizaban pagos.
La operación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, se inició tras la presentación de varias denuncias en diferentes localidades de la provincia. La investigación permitió desarticular una red que, según los investigadores, logró recaudar más de 126.000 euros mediante este sistema de extorsión.
El grupo captaba a sus víctimas mediante anuncios fraudulentos publicados en páginas de contactos. Cuando los interesados iniciaban una conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, los supuestos anunciantes recopilaban información personal, como el nombre, el número de teléfono o el lugar de residencia, utilizando técnicas de ingeniería social.
Con esos datos, otros miembros de la organización llamaban posteriormente a las víctimas para exigirles dinero. Durante esas conversaciones las amenazaban con revelar su actividad en las páginas de contactos o con enviar personas a sus viviendas para causar daños tanto a ellas como a sus familiares. La presión ejercida hizo que numerosas víctimas acabaran abonando las cantidades reclamadas.
Estructura organizada
La investigación ha permitido comprobar que el grupo criminal estaba organizado en diferentes niveles. Un primer núcleo se encargaba de publicar los anuncios falsos, establecer el contacto inicial con las víctimas y obtener sus datos personales. Posteriormente, otro grupo asumía la fase de la extorsión mediante llamadas telefónicas en las que exigían el pago bajo amenazas.
El dinero obtenido era retirado en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real. Para dificultar el rastreo de los fondos, la organización utilizaba las conocidas como "mulas económicas", personas encargadas de extraer el efectivo y participar en el blanqueo del dinero.
Según ha informado la Guardia Civil, varios de los detenidos e investigados cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos similares y empleaban un mismo modus operandi.
La operación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación.