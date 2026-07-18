La Guardia Civil detiene a 17 personas por carreras ilegales en la provincia de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investiga a otras 25 por organizar o participar en carreras ilegales de coches celebradas en distintos puntos de la provincia de Toledo, en una operación que ha permitido desarticular el núcleo organizador de las concentraciones clandestinas conocidas como 'Modo Francia'.

La investigación se centra en una serie de quedadas celebradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, en las que se congregaban numerosos asistentes para presenciar competiciones ilegales de velocidad y exhibiciones de conducción temeraria. Según ha informado este sábado el Instituto Armado, en estos encuentros se realizaban maniobras "extremadamente peligrosas" y se utilizaban material pirotécnico y extintores.

La operación se ha saldado con un total de 42 personas implicadas —17 detenidas y 25 investigadas—, además de la intervención de diez turismos presuntamente utilizados para cometer los delitos y la tramitación de cerca de 30 denuncias administrativas.