La Guardia Civil detiene a 17 personas por carreras ilegales en la provincia de Toledo
- Hay 42 implicados por organizar o participar en las concentraciones, en las que se realizaban maniobras "peligrosas"
- Entre los episodios más graves está el ataque coordinado contra un vehículo oficial, atacado con material pirotécnico
La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investiga a otras 25 por organizar o participar en carreras ilegales de coches celebradas en distintos puntos de la provincia de Toledo, en una operación que ha permitido desarticular el núcleo organizador de las concentraciones clandestinas conocidas como 'Modo Francia'.
La investigación se centra en una serie de quedadas celebradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, en las que se congregaban numerosos asistentes para presenciar competiciones ilegales de velocidad y exhibiciones de conducción temeraria. Según ha informado este sábado el Instituto Armado, en estos encuentros se realizaban maniobras "extremadamente peligrosas" y se utilizaban material pirotécnico y extintores.
La operación se ha saldado con un total de 42 personas implicadas —17 detenidas y 25 investigadas—, además de la intervención de diez turismos presuntamente utilizados para cometer los delitos y la tramitación de cerca de 30 denuncias administrativas.
Ataque a un coche policial y un intento de atropello
Entre los episodios más graves investigados figura el ataque coordinado contra un vehículo oficial durante una de las concentraciones, denominada 'Modo Francia2'. Según la Guardia Civil, varios participantes rodearon el coche patrulla, lo rociaron con extintores y lanzaron antorchas y material pirotécnico.
Además, uno de los implicados trató de introducir bajo el vehículo un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.
Los investigadores también atribuyen a uno de los participantes un intento de atropello a un agente de la Guardia Civil durante una de las actuaciones.
La investigación permitió asimismo frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la Guardia Civil. En ese operativo fue detenido el conductor presuntamente responsable de un atropello múltiple, que dio positivo en cocaína tras ser sometido a las pruebas correspondientes.
Entre los arrestados figuran los principales organizadores de estas concentraciones y varios de los presuntos autores de agresiones contra agentes de la autoridad.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de carreras clandestinas suponen un grave riesgo para la seguridad vial y el orden público, al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia de medidas de seguridad y, en algunos casos, el consumo de alcohol o drogas, además de una creciente hostilidad hacia los agentes encargados de intervenir en estos eventos.