La Guardia Civil detiene a un hombre por matar a tiros a cinco perros y enterrarlos bajo estiércol en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por ser el presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas tras matar a tiros a cinco perros. Los agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (Pacprona) encontraron los restos de cuatro de ellos en una finca rústica ubicada en la zona norte de la comarca de La Sagra, en Toledo.

La denuncia de los animales desaparecidos se había tramitado dos años antes por sus propietarios y desde entonces habría empezado la investigación, tal y como ha informado el Instituto Armado.

Durante la búsqueda, los agentes inspeccionaron la finca del arrestado y, como resultado, se localizaron los restos óseos de cuatro de los perros que permanecían enterrados en distintas zonas del terreno bajo toneladas de estiércol.

A pesar de que la Guardia Civil no pudo recuperar los restos de todos los animales, si localizaron el cráneo de uno de ellos que presentaban varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles. Entre la osamenta hallada, también se han localizado los dispositivos de identificación de dos de los animales.

Disparados con una escopeta Los agentes han concluido que los cinco perros fueron abatidos con escopeta unos dos años antes de su hallazgo. Los restos encontrados corresponden a dos pastores alemanes, dos huskies siberianos y un perro mestizo, aunque solo cuatro de ellos estaban en la denuncia que habían presentado los dueños. Para esclarecer los hechos los agentes han contado con la colaboración de una taxidermista de la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.