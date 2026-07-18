Este sábado son probables las tormentas y los chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular, una jornada en la que se esperan temperaturas significativamente elevadas en buena parte del país, por encima de los 35ºC en la mitad sureste y Baleares y de los 40ºC en puntos de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, a excepción del norte de Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, donde son probables los bancos de niebla matinales. También se espera calima en la mitad sureste de la península y Baleares.

Posibles chubascos y tormentas vespertinas ocasionales en zonas del interior noroeste y en el tercio oriental peninsular; se espera que sean más intensos y que vayan acompañados de granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y el sureste de Castilla-La Mancha.

Las temperaturas máximas subirán en la península, salvo en el área mediterránea y el alto Ebro, donde bajarán; se superarán los 35ºC en Baleares y amplias zonas de la península -excepto en el cuadrante noroeste y el Cantábrico- y los 40ºC en depresiones de Andalucía.

Las mínimas subirán en regiones de Andalucía y de ambas mesetas y no experimentarán cambios en el resto; se prevén noches tropicales en la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de los 25ºC en puntos del Mediterráneo y el Guadalquivir.

Viento moderado en el golfo de Cádiz, el Estrecho, Baleares, litoral de la fachada oriental y de Galicia; flojo en el resto.

En Canarias, intervalos de nubes bajas el norte de la islas y calima débil, temperaturas con pocos cambios y viento con intervalos fuertes en zonas expuestas.