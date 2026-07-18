Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 18 de julio

Francia e Inglaterra se enfrentarán en la final de consolación, por el tercer y cuarto puesto de este Mundial 2026. El encuentro arranca a las 23:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Miami y será retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play.

Si bien se miden dos de las mayores potencias del fútbol mundial, ambas llegan en horas bajas, tras las dolorosas derrotas que sufrieron en semifinales. En el caso de los franceses, España fue un vendaval que cortó en seco cualquier proyecto de jugada, impidiendo que las dos estrellas francesas, Mbappé y Olise, brillaran como habían hecho hasta el momento. Los británicos, por su parte, lograron ponerse por delante en el marcador ante Argentina, pero la táctica ultradefensiva de Thomas Tuchel provocó media hora de asedio albiceleste que se tradujo en dos goles que llevaron a la vigente campeona del título a luchar por revalidarlo.

Con todo es un partido que tiene muchos alicientes. En primer lugar, la calidad de los jugadores de ambas selecciones. Aunque se esperan cambios en ambos onces, los dos banquillos cuentan con jugadores dispuestos a mostrar que quieren irse de este Mundial por la puerta grande. Para los franceses, éste será el partido de despedida de Didier Deschamps, que dejará de ser el seleccionador galo en los próximos días. Todo apunta a Zinedine Zidane como su sucesor. Esto aportará nostalgia al choque, pero también garra, para dar una despedida al técnico que ha llevado a Francia a consolidarse en lo más alto del fútbol mundial. Mbappé tiene sus propios retos. Y es que las dos asistencias de Messi en la semifinal contra Inglaterra le han arrebatado el liderato por la Bota de Oro. Necesita marcar para poder llevarse un título individual de este campeonato.

Enfrente, Inglaterra, muy criticada por el planteamiento que hizo del encuentro contra Argentina, especialmente tras adelantarse en el marcador. Los británicos llegan con un gran desgaste emocional y también físico, al contar con un día menos de descanso. Tuchel tiene además varias bajas en defensa, un problema a sumar a la debilidad que ha demostrado el conjunto de Los Tres Leones en la recta final del torneo. Delante, sin embargo, podrían volver a hacer dupla Harry Kane y Jude Bellingham, máximos artilleros británicos, con seis tantos cada uno.

RTVE se está volcando con la selección en el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas desde que comenzó el pasado 11 de junio. Durante la jornada de hoy, RTVE alternará la información sobre este encuentro con la previa de la gran Finalísima de mañana domingo entre España y Argentina, con especiales desde las 19:30 horas del programa NY ¡La finalísima!, entre otros espacios. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 18 de julio Tercer y cuarto puesto •Francia - Inglaterra. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Miami (EEUU)