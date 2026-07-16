Un tribunal condena a la cárcel a 32 acusados por el derrumbe de un puente en Génova con 43 muertos
- El exdirector ejecutivo de la concesionaria del puente ha sido sentenciado a 12 años
- Hay 25 personas absueltas o exoneradas por la prescripción de los delitos
Un tribunal de Génova (Italia) ha condenado este jueves a 32 personas a penas de cárcel por el derrumbe del viaducto Morandi durante una tormenta en 2018, donde perdieron la vida 43 personas.
El principal acusado, Giovanni Castellucci, exdirector ejecutivo de la empresa concesionaria del puente, Autostrade per l'Italia (ASPI), ha sido sentenciado a doce años de prisión por el colapso de esa infraestructura el 14 de agosto de 2018. Junto a él han recibido penas de cárcel otros exdirectivos de ASPI, como los que fueran respectivamente su "número" 2 y 3, Paolo Berti y Michele Donferri, que han sido condenados a cinco y once años, además de exresponsables de SPEA -la compañía encargada del mantenimiento del puente y filial de ASPI- y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes.
Hay, además, 25 imputados que han sido absueltos o exonerados debido a la prescripción de los delitos de los que estaban acusados.
Según los medios, el juez Paolo Lepri leyó la sentencia ante 400 personas congregadas en el juzgado de Génova, entre familiares de las víctimas, periodistas y curiosos.
Un juicio de cuatro años
El fallo llega ocho años después del suceso y tras cuatro años desde el inicio de un juicio que se ha extendido a lo largo de 284 sesiones y en el que se ha escuchado a 282 testigos y cuatro peritos.
La fiscalía había solicitado 400 años de cárcel para 56 de los acusados y la absolución de uno.
El derrumbe ocurrió poco antes del mediodía, cuando una intensa lluvia azotaba la zona y una barra de sujeción del pilar número 9 del puente se rompió provocando el colapso de una parte del viaducto. El tramo derruido tenía 80 metros de longitud y de él se precipitó al vacío una treintena y coches y varios camiones desde una altura de 50 metros.
La presidenta del Comité de Memoria de las Víctimas del Puente Morandi, Egle Possetti, ha pedido en declaraciones a la prensa en el juzgado de Génova que haya un cambio de enfoque en las labores de mantenimiento en Italia.
"Desafortunadamente, la prevención siempre se considera un gasto, nunca una inversión. Nos gustaría que este paradigma cambiara en el futuro", ha dicho Possetti, que perdió a su hermana, su cuñado y dos sobrinos en este suceso.
Castellucci, que no acudió a la vista de este jueves, ya se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de seis años por otro accidente en 2013, cuando un autobús se estrelló contra la barandilla de un puente en el sur del país y cayó al vacío, causando 40 muertos.
Su abogado, Giovanni Paolo Accinni, ha considerado que el fallo de este jueves es "una derrota para conocer la verdad de lo que ocurrió". El letrado ha opinado que la solución no puede ser "criminalizar" al director ejecutivo y ha anticipado que seguirá defiendo su inocencia.
El sistema legal italiano recoge la posibilidad de recurrir hasta dos veces una sentencia de una corte de primera instancia.
En el momento del colapso, el viaducto Morandi, conocido también como puente de Polcevera, tenía 51 años de antigüedad y había sido diseñado por el ingeniero Ricardo Morandi. Tras su completa demolición después del accidente, ha sido reconstruido con un nuevo nombre, Puente San Giorgio.