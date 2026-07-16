Un tribunal condena a la cárcel a 32 acusados por el derrumbe de un puente en Génova con 43 muertos

Un tribunal de Génova (Italia) ha condenado este jueves a 32 personas a penas de cárcel por el derrumbe del viaducto Morandi durante una tormenta en 2018, donde perdieron la vida 43 personas.

El principal acusado, Giovanni Castellucci, exdirector ejecutivo de la empresa concesionaria del puente, Autostrade per l'Italia (ASPI), ha sido sentenciado a doce años de prisión por el colapso de esa infraestructura el 14 de agosto de 2018. Junto a él han recibido penas de cárcel otros exdirectivos de ASPI, como los que fueran respectivamente su "número" 2 y 3, Paolo Berti y Michele Donferri, que han sido condenados a cinco y once años, además de exresponsables de SPEA -la compañía encargada del mantenimiento del puente y filial de ASPI- y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes.

Hay, además, 25 imputados que han sido absueltos o exonerados debido a la prescripción de los delitos de los que estaban acusados.

Según los medios, el juez Paolo Lepri leyó la sentencia ante 400 personas congregadas en el juzgado de Génova, entre familiares de las víctimas, periodistas y curiosos.

Familiares de las víctimas del derrumbe del puente Morandi en Génova tras la lectura de la sentencia EFE/EPA/Luca Zennaro