Rahim sale del Oviedo rumbo al Bolonia y el Sporting se fija en Hugo Guillamón

Los movimientos de mercado no se detienen ni en el Real Oviedo ni en el Sporting. En el caso de los azules, Rahim pone rumbo al Bolonia. El nigerino ya no jugó el miércoles el primer amistoso de pretemporada del cuadro carbayón y este jueves tampoco se ha ejercitado en El Requexón. Rahim saldrá cedido con una opción de compra obligatoria que se cifra en torno a los tres millones y medio de euros.

Con esta salida, en ese lateral izquierdo se queda solo Samu Rodríguez, que ha sido presentado en el Carlos Tartiere junto a otro de los fichajes veraniegos, Pablo Sáenz. Samu Rodríguez ha llegado a Oviedo procedente del Alcorcón y será su primera experiencia en Segunda División, mientras que el extremo Pablo Sáenz procede del Granada.

Para esa posición de extremo, el Oviedo trabaja en la incorporación de Estanis Pedrola, canterano del Barcelona y actualmente propiedad de la Sampdoria, aunque la pasada campaña jugó cedido en Las Palmas.

El Sporting se remite a la cláusula de Dubasin En el Sporting, la actualidad también pasa por los movimientos de mercado. Osasuna ha hecho una oferta por Dubasin, pero el club rojiblanco se ha remitido a su cláusula de rescisión. Ese ofrecimiento ascendía a los tres millones de euros. El Sporting quiere mantener a sus jugadores referencia y reforzar el equipo con perfiles experimentados como Hugo Guillamón. El exmediocentro del Valencia, que disputó el Mundial de Catar con España, juega actualmente en el Hajduk Split. El club gijonés se ha puesto en contacto con él para conocer su predisposición. Mientras tanto, el primer equipo prosigue con su pretemporada ya con Iosifov entrenándose con sus compañeros tras resolver los problemas burocráticos que le impidieron hacerlo el primer día.