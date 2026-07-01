Los Real Oviedo-Sporting regresan la próxima temporada: el primer derbi, el fin de semana del 27 de septiembre
- El primer derbi asturiano de la próxima campaña se disputará en el Carlos Tartiere
- El Sporting-Real Oviedo de la segunda vuelta, el fin de semana del 25 de abril
Una de las consecuencias del descenso del Real Oviedo a Segunda División es el regreso de los derbis asturianos. El primero se disputará el fin de semana del 27 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. Ese duelo acaparará la atención del fútbol nacional ya que habrá parón en Primera por los compromisos de la selección española, que en esa ventana internacional se medirá a Inglaterra y Croacia en la Nations League.
El segundo enfrentamiento entre el Sporting y el Oviedo se jugará en El Molinón el fin de semana del 25 de abril. Será en la jornada número 36, a tan solo seis para el final de la liga.
Las dos primeras jornadas, como locales
Azules y rojiblancos comenzarán la temporada como locales el 16 de agosto. El Oviedo recibirá al Granada y el Sporting jugará contra el Sabadell. Ambos conjuntos asturianos volverán a disputar en casa la segunda jornada. El Leganés visitará el Tartiere y el Burgos, El Molinón.
Dos de los favoritos al ascenso a Primera División serán el Mallorca y el Girona, que al igual que el Oviedo han descendido desde la máxima categoría. El conjunto carbayón visitará al bermellón en las jornadas 21 (10 de enero) y en la 40 (23 de mayo) mientras que se medirá al cuadro catalán en la 14 (15 de noviembre) y en la 23 (24 de enero).
El Sporting tendrá esa cita contra el Girona pronto, en la cuarta jornada de Liga, el 6 de septiembre. En la segunda vuelta visitará Montilivi el 28 de febrero. Los rojiblancos se enfrentarán al Mallorca en la jornada 20 (3 de enero) y en la 31 (21 de marzo).
En cuanto al final de Liga, el Sporting cerrará la Liga en Córdoba y el Oviedo lo hará como local contra el Andorra.
Los dos conjuntos del Principado ya conocen las parada definidas de un largo camino que tiene un solo objetivo: el ascenso a Primera División.