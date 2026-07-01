Los Real Oviedo-Sporting regresan la próxima temporada: el primer derbi, el fin de semana del 27 de septiembre

Una de las consecuencias del descenso del Real Oviedo a Segunda División es el regreso de los derbis asturianos. El primero se disputará el fin de semana del 27 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. Ese duelo acaparará la atención del fútbol nacional ya que habrá parón en Primera por los compromisos de la selección española, que en esa ventana internacional se medirá a Inglaterra y Croacia en la Nations League.

El segundo enfrentamiento entre el Sporting y el Oviedo se jugará en El Molinón el fin de semana del 25 de abril. Será en la jornada número 36, a tan solo seis para el final de la liga.