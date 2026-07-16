Este incidente en Hospitalet en 2025 no demuestra que esté prohibido manifestarse con la bandera de España
- Un vídeo descontextualizado de 2025 durante una protesta en Hospitalet de Llobregat
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Mensajes de redes difunden un vídeo en el que un hombre le quita a un manifestante una bandera de España y afirman que en nuestro país está prohibido marchar con la enseña nacional. Es falso. En España no está prohibido manifestarse con la enseña nacional. La grabación muestra un incidente en una protesta en octubre de 2025 en el municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat (Cataluña) en la que uno de los organizadores retira una bandera española con el argumento de que esa convocatoria era sin enseñas.
"En España tienen prohibido marchar con la bandera española porque es considerado un acto fascista", dice un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 14 de julio. El texto difunde un vídeo de 35 segundos en el que un hombre con chaleco amarillo le quita una bandera de España a un manifestante durante una protesta.
En España no está prohibido manifestarse con la bandera de España. No existe ninguna norma en España que prohíba participar con una enseña nacional en una protesta. Puedes ver banderas de España en movilizaciones recientes, como esta manifestación que reunió el 10 de mayo en Madrid a miles de personas para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También en esta protesta de iraníes el 13 de junio en la capital.
Una protesta en Hospitalet de Llobregat en octubre de 2025
El vídeo difundido en redes muestra un incidente el 1 de octubre de 2025 en una protesta contra la inseguridad en Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Un hombre con chaleco amarillo le quita una bandera de España a un manifestante y luego explica que había actuado así porque era uno de los convocantes de la marcha y que ya habían anunciado que no se podrían llevar "banderas".
Este mensaje de un grupo local de Hospitalet en Facebook muestra la convocatoria con la referencia de que hay que acudir "sin colores" y "sin banderas". El Periódico de Catalunya contó ese incidente en la crónica de la protesta y señaló que los organizadores habían avisado de que no se permitirían en la protesta consignas ni banderas.
El incidente registrado en una protesta en Hospitalet el 1 de octubre de 2025 no demuestra que la bandera de España esté prohibida en las manifestaciones. No hay ninguna normativa en España que impida llevar una bandera nacional en una manifestación, como ponen de manifiesto las imágenes de diferentes protestas recientes. La bandera rojigualda está reconocida por la Constitución Española de 1978 y su uso en manifestaciones no está prohibido por esta norma fundamental ni por la Ley 39/1981, que regula su uso.