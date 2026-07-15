Un edificio de tres plantas se derrumba en Benetússer, Valencia, sin causar heridos

Un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer, Valencia, se ha derrumbado durante la madrugada de este miércoles, sin causar heridos, han informado los Bomberos del Consorcio de Valencia.

Los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio, ubicado junto a un solar, ha añadido esta misma fuente a través de su cuenta de X.

Además, por precaución, también se ha evacuado otro edificio próximo, cuyo estado ha sido evaluado por los técnicos municipales.

Para atender esta incidencia se han movilizado dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero, como el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, igualmente, ha publicado un mensaje en su perfil de la plataforma X en el que ha asegurado que sigue "con atención" lo ocurrido, así como que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", ha concluido.