Un juzgado imputa al antidisturbios que empujó por la espalda a una profesora durante una manifestación en Valencia

Un juzgado de Valencia ha decidido imputar al agente de la Policía Nacional que agredió por la espalda a una docente durante las huelgas educativas de los pasados meses de mayo y junio.

Las imágenes se hicieron virales a través de las redes sociales y las denunciaron incluso diferentes representantes políticos. En ellas se ve al agente empujar a una manifestante por la espalda cuando anda por la carretera.

La mujer cayó al suelo del golpe.

01.09 min Agresión policial a una manifestante que protestaba en defensa de la educación pública

El titular del juzgado toma la decisión ahora atendiendo la postura de la Fiscalía Provincial de Valencia, según confirman a RNE fuentes del Ministerio Público.

El sindicato Comisiones Obreras también ha pedido personarse en la causa, pero continúa pendiente de admisión. La instrucción, añaden las mismas fuentes, está en marcha y, entre otras diligencias, se tomará declaración al policía antidisturbios investigado.