La Policía Nacional busca a un padre que presuntamente sustrajo a su bebé del hospital de Gandía

La Policía Nacional busca a un padre que presuntamente ha sustraido a su bebé recien nacido del hospital de Gandía (Valencia).

Según ha informado a Efe la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el aviso ha partido desde la propia seguridad privada del centro, tras advertir la desaparición del menor. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Gandia se han hecho cargo de la investigación.

Se sospecha que el autor de la sustracción del menor ha sido el padre, por lo que se investiga su paradero, y por el momento no se han producido detenciones.

El bebé dio positivo en cocaína al nacer, y la tutela la tenía la Generalitat valenciana, según ha podido saber RTVE. Se cree que el padre ha podido sacar al menor en una bolsa de deporte.