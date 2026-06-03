Investigan la muerte de una bebé de 14 meses por quemaduras mientras la bañaban en Sevilla

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 14 meses por las quemaduras sufridas mientras la bañaba la pareja de su madre. La pequeña falleció este pasado viernes en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde llevaba ingresada dos meses como consecuencia de las graves quemaduras.

Un juzgado de Sevilla ha tomado declaración como investigado al hombre que bañó a la niña en una vivienda de la localidad sevillana de Bormujos en el mes de marzo.

Según informa Efe la madre advirtió que la pequeña tenía quemaduras en la piel y la trasladó de urgencia al citado hospital, donde el equipo médico avisó a la Policía de la situación de la niña.

La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60 % de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.

La madre, en declaraciones a Canal Sur, ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna.