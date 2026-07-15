Derecho y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial nuevos grados en el campus de la UGR en Melilla

El Campus de la Universidad de Granada en Melilla (UGR) amplía su oferta en titulaciones para el curso 26/27 con los Grados en Derecho y el de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. En el caso de Derecho se podrá cursar de manera independiente, sin necesidad de hacerlo junto con el Grado de Administración y Dirección de Empresas, como venía ocurriendo hasta ahora.

Con respecto al nuevo grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, se han ofertado 70 plazas, cifra que se ha quedado corta respecto a la demanda de estudiantes.

Según Jesús Romero Imbroda, diputado para Asuntos Universitarios del Gobierno local, hay cerca de 200 alumnos que han realizado la prematrícula de este nuevo grado, lo que pone de manifiesto el interés que ha suscitado esta nueva titulación que comenzará el próximo curso.

Podología para el curso 27/28 El grado en Podología se podrá estudiar a partir del curso 27/28. El de Melilla será el único Campus de la Universidad de Granada que ofertará esta titulación de manera presencial. Se trata de una carrera que ofertan pocas universidades en España. De hecho, solo hay dos centros en Andalucía que ofertan actualmente estos estudios. Además, según ha anunciado Jesús Romero, se va a intentar aumentar las plazas universitarias en los grados de Fisioterapia y de Enfermería, que son los que más demandan los estudiantes en el campus de la UGR en Melilla.