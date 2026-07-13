El Celsius 232 celebra su 15º aniversario con Christopher Lambert, Joe Hill, Chris Claremont o Joe Abercrombie

Han pasado ya quince años desde que el Celsius 232, el festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés, celebrará su primera edición, en la que participó George R.R. Martin (Juego de tronos). Y durante este tiempo, casi todos los grandes de la literatura, el cine, el cómic, los videojuegos... han asistido al certamen, que ya se ha convertido en un referente internacional. Este año el Celsius recibirá a Christopher Lambert, Joe Hill, Chris Claremont, Jennifer Saint, Matt Dinniman o Joe Abercrombie, entre más de 200 invitados. Además de ofrecer más de 220 actividades gratuitas para toda la familia.

Preguntamos a Diego García Cruz, uno de los responsables del Celsius 232 junto a Jorge Iván Argiz y Cristina Macía, el balance que hace de estos primeros quince años: "Empezamos en 2012 sin saber si íbamos a tener continuidad, pero estamos contentos porque el Festival se ha asentado como una de las citas literarias del año y se ha convertido en un referente en el verano de mucha gente. Ahora queremos seguir creciendo de manera orgánica, para que este sea el lugar de encuentro favorito para los aficionados a la fantasía, el terror y la ciencia ficción de todo el mundo".

Lo cierto es que los primeros en repetir son los propios autores, aunque tengan que venir desde Estados Unidos o Australia. "Creo que regresan a Avilés porque además de autores también son aficionados a la fantasía, el terror, la ciencia ficción -asegura Diego-. Son aficionados que disfrutan de un festival que es una gran fiesta, una celebración de la capacidad humana de contar historias, de la capacidad de usar la imaginación. Y cuando encuentras un sitio donde estás rodeado de los tuyos, pues siempre es chulo poder volver. Todos, autores y lectores, somos del mismo equipo".

Preguntamos a Diego si recuerda algún momento especial de estos 15 años: "El primero que me viene a la cabeza es el de la ceremonia de clausura del año pasado en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, con más de 800 personas aplaudiendo sin parar al cierre del festival durante más de cinco minutos. Es una cosa que realmente te pone la carne de gallina. Y, además, coincidiendo que estamos con el Mundial de Fútbol, también fue un momento muy futbolero, porque la gente empezó a cantar espontáneamente "Oee Oee Oee", sin ningún motivo más que celebrar los días que habíamos pasado con una afición común: la literatura fantástica".

Christopher Lambert en la película 'Los Inmortales'

"Solo podía quedar uno: Christopher Lambert" En cuanto a los invitados de este año, la lista de nombres vuelve a ser interminable, aunque nos llama mucho la atención el Christopher Lambert (Greystoke, la leyenda de Tarzán de los monos), que este año celebra el 40 aniversario de su película más famosa: Los Inmortales (1986). "40 años después, tenemos la suerte de contar con el último inmortal. Solo podía quedar uno y solo podía ser él. Y tenemos la suerte de contar con él en Avilés. Además, tiene una carrera larguísima en el género de la fantasía y estamos muy contentos de poder contar con él" Uno de los grandes autores que repite es Joe Hill, que ya estuvo en el Celsius 232 de 2017. "Desde que vino queríamos volver a contar con él y este año todo ha cuadrado para que viniera. Y estamos muy contentos porque es uno de los referentes del género actualmente. He leído que ahora mismo se preparan cinco adaptaciones de sus novelas. Además, con sus historias se han rodado series de televisión, sagas de películas como la de Teléfono negro... Y, cómo comentaba, es uno de esos aficionados que disfruta en el Celsius 232, como el que más". Preguntamos a Diego que si, aprovechando la visita de Joe Hill, no han intentado que se traiga con él a su padre, Stephen King. "Lo hemos intentado de todas las formas posibles, incluso aprovechando que Joe Hill tiene unas gemelas le dijimos que quien iba a cuidar de ellas mejor que su abuelo, pero no ha colado". "Hay muchos grandes nombres que todavía no hemos podido traer a Avilés, pero seguimos intentándolo -añade Diego-. Porque a veces se alían los astros y lo impensable puede llegar a ocurrir. Lo de King está complicado, porque apenas sale de Maine. Al Igual que con George R.R. Martin, con el que hemos hablado en varias ocasiones durante estos últimos años para ver si le apetecía volver. Por ahora no ha coincidido, pero nunca se sabe lo que nos depara el futuro". Paco Plaza ([•REC]) y otro de los grandes del fantástico español cuyo nombre todavía no se ha anunciado también estarán en Avilés. "Este año nos ha salido un certamen muy cinematográfico -asegura Diego-. El festival adquiere una naturaleza propia cada año y se va desarrollando de una manera casi orgánica". Joe Hill es uno de los invitados al Celsius 232 de 2026

La mitad de los autores invitados son mujeres Un año más hay que destacar que la mitad de los autores invitados son mujeres. "Cada vez hay más invitadas gracias al trabajo que hemos ido realizando durante estos últimos años. Y son autoras realmente extraordinarias. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un boom de la literatura de terror latinoamericana escrita por mujeres. Y en este Celsius estamos muy contentos de poder contar con varias de ellas, como la brasileña Verena Cavalcante (Como nascem os fantasmas), la mexicana Gabriela Damián Miravete, que ha ganado premios tan importantes como el Otherwise". "También tenemos a Cristina Fernández Cubas, una de las grandes damas de las letras españolas, a Becky Chambers (Monje y Robot), que estuvo hace también un montón de años y repite ahora. Ella sola, prácticamente ha creado un movimiento en la ciencia ficción que es el llamado Hope-Punk. O la veterana Juliet Marillier (Saga de Sieteaguas)". "En esta edición -añade Diego-, también tienen una importancia enorme los cuentos de hadas y su reinterpretación a cargo de autoras como Alix E. Harrow (La mansión Starling) o T. Kingfisher (Ursula Vernon), autora de Ortiga y hueso o Fortaleza de espinas. Sin olvidar a Jennifer Svedberg-Yen, la guionista del videojuego Clair Obscur: Expedition 33, que es el más laureado de la historia". "Y en otras secciones, como la de doblaje, también tenemos a gente tan destacada como Beatriz Llaneza, que es la encargada de prestar su voz a la protagonista (Jenna Ortega) de la serie Miércoles". Jennifer Svedberg-Yen

El cómic sigue ganado protagonismo Estos últimos años el cómic ha ido ganando protagonismo en el Celsius 232 y este año destaca la presencia de estrellas internacionales como Chris Claremont, que también repite tras estar en la edición de 2022. "Es el padre de los mutantes, de la Patrulla-X -asegura Diego-. A veces se nos olvidan la cantidad de historias escritas por él que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Hasta que repasamos nuestras estanterías y el volumen de cómics suyos que tenemos se encarga de recordarnos su importancia". Steve Englehart es otro de los mitos del cómic norteamericano que viene al Celsius 232: "Es uno de los guionistas de referencia del Batman de los años 70, también creó la serie de los Vengadores Costa Oeste, y a personajes tan populares del Universo Marvel como Star-Lord, Mantis o Sang-Chi", nos comenta Diego. Sin olvidar a otros grandes autores como Larry Hama (Lobezno, Punisher), Charlie Adlard (The Walking Dead) o Chuck Palahniuk (El club de la lucha)... "Tengo la sensación de que el festival es como un sistema solar -asegura Diego-. En el centro estaría la fantasía, el terror y la ciencia ficción y a su alrededor orbitarían muchos planetas, algunos de gran tamaño, como la literatura de género, que cruzan sus órbitas. Porque cada vez tenemos más invitados que pasan de un planeta a otro. Invitados que pueden hablar tanto de literatura como de videojuegos, guiones... Y esa es una cosa que inspira al Celsius desde el principio: ser un festival multidisciplinar y poder abordar la fantasía y la ciencia ciencia ficción desde muy distintas perspectivas". "Por ejemplo, este año tenemos muchos invitados que además son músicos y, medio en broma medio en serio, nos hemos planteado tratar de hacer una jam session con varios de ellos tocando los instrumentos. Al final lo que buscamos es la capacidad de generar historias y de disfrutar de las historias. Y efectivamente, cuando alguien es un buen generador de historias no tiene por qué serlo únicamente en un formato, en un solo lenguaje". Chris Claremont

El cartel de Tomás Hijo: la diosa olvidada Como todos los años, el cartel de Celsius vuelve a ser una maravilla. Su autor es el ilustrador Tomás Hijo. "¡Es un cartel fabuloso!, asegura Diego. Y este año tenemos una pequeña novedad, porque vamos a poder ver una exposición de originales de Tomás HIjo". "La protagonista del cartel es la diosa olvidada, la que susurraba las historias a las lamias, a las sirenas. Es la tejedora de historias. Por eso tiene todos esos brazos y todas esas máscaras distintas que no dejan de ser una alegoría del cine, de la televisión, de la literatura, del cómic, del videojuego, de la música, del tatuaje, del teatro, de todas las expresiones artísticas humanas y del hecho de que todas tienen cabida en el Celsius". Cartel del Celsius 232 de 2026, de Tomás Hijo

Los premios Kelvin 505 y Lorna Durante el Celsius 232 también se entregan los premios Kelvin 505y Lorna, que ya se han convertido en un referente de la literatura y el cómic fantástico en España y que cada año están más disputados. "El mérito es de los autores y autoras, de las editoriales que las publican y de la Academia que las selecciona, que está formada por ganadores de ediciones anteriores y prescriptores reconocidos. "Este año hay que destacar que los premios Kelvin 505 los han ganado todos mujeres. Salvo la novedad de este año, que es la introducción del premio a la mejor portada, que ha sido para Borja González. Nos parecía fundamental introducir este nuevo galardón a esas ilustraciones que me gustaría recalcar que no pueden estar hechas con IA generativa ni nada por el estilo. Porque lo que valoramos es el trabajo de los seres humanos. Como el de Borja, que a mi es un artista que me encanta". "En cuanto a los premios Lorna de Cómic, tenemos a Natalia Velarde, con Encías quemadas, y a Denis Camp y Javier Rodríguez con El detective Marciano, dos obras absolutamente rompedoras". PREMIOS KELVIN 505 -Mejor novela original en castellano publicada por primera vez en España en 2025: Animales difíciles, de Rosa Montero (Seix Barral) -Mejor novela traducida al castellano y publicada por primera vez en España en 2025: El vado de los zorros, de Anna Starobinets, traducción de Viktoria Leftérova y Enrique Maldonado (Impedimenta) -Mejor novela juvenil original en castellano publicada por primera vez en España en 2025: Camden Down, de Sofía Rhei (Loqueleo) -Mejor novela juvenil traducida al castellano y publicada por primera vez en España en 2025: Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins, traducción de Pilar Ramírez Tello (Molino) -Mejor portada edición española de cualquiera de nuestros géneros publicado en 2025: Borja González para Ogros, de Adrian Tchaikovsky (Dolmen) Ganadores de los Premios Kelvin 505 de 2026 PREMIOS LORNA -Mejor cómic nacional: Encías quemadas, de Natalia Velarde (Reservoir Books) -Mejor Cómic extranjero: Absolute Martian Manhunter, de Deniz Camp y Javier Rodríguez. Traducción: Santiago García (Panini) Ganadores de los Premios Lorna 2026