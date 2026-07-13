Aparcar en verano: misión casi imposible para los que buscan un hueco cerca del mar

Llega el verano y las playas de Cantabria se llenan de turistas. El problema aparece cuando hay que aparcar y, sobre todo, si lo que queremos es dejar el coche lo más cerca posible del mar. En la playa de Canallave, en Piélagos, el cartel de aforo completo se coloca desde primera hora de la mañana. Los turistas que quieren aparcar en primera fila lo tienen que hacer antes de las 10 de la mañana. “Entre las ocho y las ocho y media de la mañana estábamos ya aquí”, dice uno de ellos, y una cántabra añade: “A las nueve menos diez de la mañana estábamos aquí aparcados, pero en esta primera fila solo había dos huecos”. A la hora de aparcar parece que sí funciona lo de estar en el momento justo, en el lugar adecuado. “Hemos llegado, hemos dado una vueltita y hemos pillado un sitio, así que bien”, dice un chico mientras espera a que salga el coche que está delante. No es lo más habitual.

El control también se intensifica en los meses de verano. En la entrada de Canallave está Pelayo del Álamo, vigilante de Tragsa. Su trabajo es “evitar que se produzcan nudos en los principales accesos y en las zonas que pueden resultar un poquitín más complicadas para el tráfico. También que no aparque nadie en medio, que no aparquen a los laterales, que respeten la línea amarilla”, explica. Una labor que, recuerda, “es muy importante para los servicios de emergencia porque esto es una zona de peligro de incendio alto, es un pinar. También para el paso de los socorristas”, y por eso tienen que estar todos los accesos limpios. Pero los avisos parece que no son suficientes para quien quiere un sitio cerca del mar y, al regresar al coche, se encuentra una multa o un cepo puesto por la policía en sus controles.

El Ayuntamiento de Piélagos ha incluido un servicio de autobús “son ocho líneas que conectan Santander con el Parque Natural”, explica su alcalde, Carlos Caramés. “También hemos incluido 95 plazas en el centro de Liencres” y añade que se pondrá en funcionamiento el aparcamiento subterráneo de la plaza.