Explotación sexual infantil online: el 92% de los consumidores son hombres
- Crear y compartir imágenes de abuso sexual infantil es delito
- Estas agresiones sexuales afectan, sobre todo, a niñas de cuatro a doce años
*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play
"Las imágenes se están convirtiendo en un elemento clave de la explotación sexual de la infancia. Hay negocios montados a partir de las imágenes de menores de edad, gente que se beneficia de producirlas, distribuirlas y asociarles publicidad". El investigador social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Lluís Ballester estudia desde hace años el "mercado" de fotos y vídeos de abuso sexual de niños y niñas. En España, estos hechos representan el 4% de los delitos contra la libertad sexual, según un informe del Ministerio de Interior de 2024.
El subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, Eduardo Casas Herrero, explica a Objetivo igualdad que se trata de "agresiones sexuales muy serias" a niños y niñas, desde bebés hasta que son adolescentes: "Lo más habitual son imágenes de los cuatro a los doce años, teniendo en cuenta que también hay bebés y adolescentes que son víctimas de estos delitos". Añade que, en España, el 60% de protagonistas de estas imágenes son niñas frente al 40% de niños.
En 2024, se registraron 698 hechos en torno a la explotación sexual de menores, lo que supone el 42% de todos los delitos sexuales contabilizados. Casas explica que la Policía Nacional detiene a una media de 400 personas por este delito al año.
"El consumidor es normalmente varón"
Ballester añade que "el mercado fundamental son chicas adolescentes de 11, 12 y 13 años", y que "el consumidor ya no es un pedófilo, necesariamente". En ese sentido, apunta que ha aumentado el número de adolescentes consumidores y que la explotación de menores se ha generalizado porque "ha contaminado a una parte muy importante de la pornografía".
En ese sentido, Casas manifiesta que este tipo de imágenes se han vuelto más comunes porque el consumidor de pornografía necesita nuevo material para experimentar las sensaciones que tenía en un principio. También subraya que el consumidor "es cualquier persona, normalmente varón", en un 90-92% de los casos. "Desde los más pobres a los más ricos, de los más cultos, a los menos cultos. Cualquier persona con una vida familiar normal puede estar consumiendo estas imágenes", subraya.
1.300 pedófilos que intercambian contenido de abuso sexual infantil
Objetivo igualdad también ha hablado con periodistas para conocer el alcance de estos delitos. La CEO de Fundación Maldita, Clara Jiménez Cruz, cuenta los resultados de una investigación que han llevado a cabo sobre la proliferación de pedófilos en TikTok.
Uno de los principales hallazgos, tras analizar 50 vídeos colgados por menores (un hecho que ya de por sí no debería ocurrir, puesto que según las normas de la plataforma, los menores de 13 años no pueden abrir una cuenta), han encontrado más de 1.300 pedófilos que buscan "intercambiar, regalar o vender contenido de abuso sexual infantil a través de la propia plataforma".
“Los usuarios emplean variaciones como 'caldo de pollo o código postal'“
Fundación Maldita también ha dado a conocer "un diccionario propio de los pedófilos". "Todo parte de las siglas 'CP', del inglés child pornography (pornografía infantil), así se identifican y saben con quién pueden y no pueden intercambiar material", explica Jiménez Cruz. En ese sentido, cuenta, los usuarios emplean variaciones como "caldo de pollo o código postal" y también cifras, 100x100, 200x200, que significa que se cambian 100 vídeos de niñas por otros 100.
"Es importante concienciar de las consecuencias de los deepfakes"
Por su parte, la periodista de Verifica RTVE María Navarro Sorolla ha hecho seguimiento del uso de la inteligencia artificial para manipular e hipersexualizar imágenes reales de chicas sin su consentimiento. El objetivo es distribuir estas imágenes, lo que se conoce por el término en inglés deepfake. Un ejemplo es la detección que realizó, durante los primeros partidos del Mundial, de la manipulación de fotos de supuestas aficionadas en los partidos.
"Estas prácticas son digitales pero pueden tener consecuencias reales. Es importante concienciar sobre las consecuencias de crear y difundir estas imágenes, que es un comportamiento delictivo", señala. Asimismo, explica que Verifica RTVE imparte talleres en centros educativos en los que insisten en la importancia de impulsar la empatía para prevenir estas prácticas y que las y los adolescentes "estén muy alerta con los contenidos que reciben", especialmente de personas desconocidas que les hablan en redes, porque puede haber un pedófilo detrás.
Cómo prevenir y denunciar explotación sexual infantil
Algunos consejos que transmiten las y los expertos que han participado en este reportaje para prevenir la explotación sexual de menores son:
- No dejar a niños, niñas ni adolescentes navegar solos, supervisarlos.
- No dejar usar el móvil en el dormitorio de noche, es cuando los depredadores están más activos.
- Enseñar que no hay que enviar jamás imágenes sexuales, se pierde el control de su uso.
- No permitir que los pedófilos se abran cuentas en redes sociales.
- Impedir que niños, niñas y adolescentes hablen con adultos por redes.
- Educar digitalmente a las y los menores para que no caigan en estos comportamientos y los difundan.
Para denunciar explotación sexual infantil:
- Email de la Policía Nacional: denuncias.pornografia.infantil@policia.es / Teléfono 061
- Email de la Guardia Civil: Pornografía-infantil@guardiacivil.org / Teléfono 062