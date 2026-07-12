Explotación sexual infantil online: el 92% de los consumidores son hombres

*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

"Las imágenes se están convirtiendo en un elemento clave de la explotación sexual de la infancia. Hay negocios montados a partir de las imágenes de menores de edad, gente que se beneficia de producirlas, distribuirlas y asociarles publicidad". El investigador social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Lluís Ballester estudia desde hace años el "mercado" de fotos y vídeos de abuso sexual de niños y niñas. En España, estos hechos representan el 4% de los delitos contra la libertad sexual, según un informe del Ministerio de Interior de 2024.

El subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, Eduardo Casas Herrero, explica a Objetivo igualdad que se trata de "agresiones sexuales muy serias" a niños y niñas, desde bebés hasta que son adolescentes: "Lo más habitual son imágenes de los cuatro a los doce años, teniendo en cuenta que también hay bebés y adolescentes que son víctimas de estos delitos". Añade que, en España, el 60% de protagonistas de estas imágenes son niñas frente al 40% de niños.

En 2024, se registraron 698 hechos en torno a la explotación sexual de menores, lo que supone el 42% de todos los delitos sexuales contabilizados. Casas explica que la Policía Nacional detiene a una media de 400 personas por este delito al año.

"El consumidor es normalmente varón" Ballester añade que "el mercado fundamental son chicas adolescentes de 11, 12 y 13 años", y que "el consumidor ya no es un pedófilo, necesariamente". En ese sentido, apunta que ha aumentado el número de adolescentes consumidores y que la explotación de menores se ha generalizado porque "ha contaminado a una parte muy importante de la pornografía". En ese sentido, Casas manifiesta que este tipo de imágenes se han vuelto más comunes porque el consumidor de pornografía necesita nuevo material para experimentar las sensaciones que tenía en un principio. También subraya que el consumidor "es cualquier persona, normalmente varón", en un 90-92% de los casos. "Desde los más pobres a los más ricos, de los más cultos, a los menos cultos. Cualquier persona con una vida familiar normal puede estar consumiendo estas imágenes", subraya.

1.300 pedófilos que intercambian contenido de abuso sexual infantil Objetivo igualdad también ha hablado con periodistas para conocer el alcance de estos delitos. La CEO de Fundación Maldita, Clara Jiménez Cruz, cuenta los resultados de una investigación que han llevado a cabo sobre la proliferación de pedófilos en TikTok. Uno de los principales hallazgos, tras analizar 50 vídeos colgados por menores (un hecho que ya de por sí no debería ocurrir, puesto que según las normas de la plataforma, los menores de 13 años no pueden abrir una cuenta), han encontrado más de 1.300 pedófilos que buscan "intercambiar, regalar o vender contenido de abuso sexual infantil a través de la propia plataforma". “Los usuarios emplean variaciones como 'caldo de pollo o código postal'“ Fundación Maldita también ha dado a conocer "un diccionario propio de los pedófilos". "Todo parte de las siglas 'CP', del inglés child pornography (pornografía infantil), así se identifican y saben con quién pueden y no pueden intercambiar material", explica Jiménez Cruz. En ese sentido, cuenta, los usuarios emplean variaciones como "caldo de pollo o código postal" y también cifras, 100x100, 200x200, que significa que se cambian 100 vídeos de niñas por otros 100.