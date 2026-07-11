Hora y dónde ver en TV la entrevista a Salvador Illa en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE

El lunes 13 de julio a las 09:30 horas (hora peninsular), el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, será el protagonista de Los Desayunos de RTVE y EFE en el Instituto Cervantes de Madrid.

Las periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Rosa María Molló, directora del informativo 24 horas de Radio Nacional, y Gemma Bastida, delegada de la Agencia EFE en Catalunya, serán las encargadas de entrevistar al primer secretario del PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) y abordar con él la actualidad política en España.

¿Qué son Los Desayunos de RTVE y EFE? Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE tienen el objetivo de reforzar la conversación pública en torno a los grandes asuntos de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de diferentes ámbitos de la sociedad. A través de este proyecto, ambos medios ponen de manifiesto su alianza estratégica, consolidan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor periodístico, el debate público y la cercanía con la audiencia. La primera edición, celebrada el pasado 19 de marzo, contó con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El segundo encuentro tuvo lugar el 17 de abril y estuvo protagonizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una entrevista celebrada en la Fira de Barcelona. A finales de mayo, ambos medios entrevistaron al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, antes de poner rumbo a la cita mundialista. Ya a comienzos del mes de julio, Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE tuvieron como invitado al lehendakari, Imanol Pradales, con quien abordaron la actualidad política.