Melilla recuerda a Miguel Ángel Blanco: "La verdad sobre el terrorismo no es negociable"

Representantes institucionales, políticos y de la sociedad civil de Melilla han recordado este viernes a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Ermua asesinado por la organización terrorista ETA el 13 de julio de 1997, en un acto celebrado con motivo del 29º aniversario de su asesinato.

La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, ha dado lectura a un manifiesto consensuado con la Fundación Miguel Ángel Blanco en el pasadizo de la ciudad que lleva el nombre del edil.

"Han pasado 29 años. La misma edad que Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó. Un joven de Ermua, concejal del Partido Popular, que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro", comienza el manifiesto.

La verdad no es negociable El escrito ha recordado la figura de Miguel Ángel Blanco y ha citado a los miembros de ETA vinculados al secuestro y asesinato: Javier García Gaztelu, alias Txapote; Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta. Los dos primeros fueron condenados por la Audiencia Nacional a 50 años de prisión cada uno por los delitos de asesinato y secuestro. Geresta no llegó a ser juzgado al fallecer en 1999. "El legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos", recoge el manifiesto. El texto recuerda que durante años en España hubo personas que vivieron amenazadas, señaladas y escoltadas por el terrorismo de ETA, y destaca el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el final de la actividad terrorista de la organización. "Olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas. Porque la verdad no es negociable", subraya el manifiesto. El comunicado también critica la situación penitenciaria de los presos de ETA. Según el texto, estos han alcanzado "el mayor nivel de beneficios penitenciarios" sin "arrepentimiento, sin colaboración con la Justicia y sin un solo gesto hacia las víctimas". Asimismo, sostiene que 300 asesinatos de la organización terrorista siguen sin resolverse.

"Es humillación a las víctimas del terrorismo" En otro apartado, el manifiesto critica a EH Bildu, al que acusa de ser "el heredero político de quienes asesinaron a Miguel Ángel Blanco". El texto reprocha a la formación que incluya en sus listas electorales a personas con condenas por delitos de sangre y que, a su juicio, no haya realizado "la más mínima autocrítica". Además, el comunicado lamenta que durante el verano de 2025 se celebraran, según recoge, 135 homenajes a presos de ETA durante las fiestas del País Vasco y Navarra. "Esto no es libertad de expresión, es humillación a las víctimas del terrorismo", señala el texto.