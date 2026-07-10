Imputado un exalto cargo de la Generalitat por la manipulación del audio entre el 112 y la Aemet el día de la dana

El Juzgado de Instrucción 6 de Llíria (Valencia) que instruye la causa por la manipulación del audio de una conversación telefónica entre el 112 y una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el día de la dana ha citado a declarar como investigado al subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, dice que "existen indicios racionales de criminalidad suficientes" para dirigir el procedimiento contra Ricardo García ya que "fue a la persona que se le entregó la grabación de la conversación que acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado".

Según consta en el auto, García deberá comparecer el 24 de noviembre a las 9:15 horas.

El juez desestima la imputación de otro ex alto cargo cuya intervención en estos hechos se investigó, el ex director general de Emergencias Alberto Martín Moratilla, pues considera que únicamente solicitó la localización de la grabación, pero no accedió finalmente a la misma (extremo en el que coincide con la posición del fiscal).

La filtración que se investiga en los juzgados de Llíria hace referencia a un audio de la llamada que Aemet hizo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al mediodía del 29 de octubre, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia.