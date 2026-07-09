Almudena Lastra recurre ante el Supremo después de no haber sido renovada como fiscal superior de Madrid
- Recurre así el nombramiento de su sucesora el cargo, María Isabel Martín
- La fiscal general del Estado anunció en abril una serie de cambios en el Ministerio Público
La fiscal que declaró en contra del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Almudena Lastra, ha recurrido este ante el Tribunal Supremo su no renovación al frente de la jefatura del ministerio público en Madrid tras cinco años de mandato. Fuentes jurídicas a EFE informan de que Lastra ha interpuesto el anuncio de interposición de una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal contra el Real Decreto de nombramiento de María Isabel Martín López en el cargo.
Fue en abril de este mismo año cuando la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció una serie de nombramientos y decidió apartar como fiscal superior de Madrid a Lastra. Tras este cambio, el cargo lo ocupó María Isabel Martín, que llegaba procedente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.
Peramato ya destacó de Martín su "alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia", además de su plan de actuación "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".
Una salida muy cuestionada
La salida de Almudena Lastra de la Fiscalía Superior fue muy contestada por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, que arremetió contra Peramato por culminar "el plan de evacuación" del equipo de apoyo de García Ortiz, con la elección de una candidata que estaba 800 puestos debajo de Lastra en el escalafón.
De Lastra destacaron que cuenta con 35 años de carrera profesional, sin que su desempeño profesional pueda "ser objeto de reparo alguno", y subrayaron que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia".