Aliança Catalana supera a Junts mientras el PSC gana pero retrocede, según el 'CIS catalán'

La formación de ultraderecha Aliança Catalana superaría en unas elecciones a Junts, que caería a la cuarta posición, según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. El partido liderado por Silvia Orriols alcanzaría los 23-25 escaños, mientras que Junts pasaría de los 35 actuales a 16-18.

De esta forma, en primera posición se seguiría situando el PSC, aunque con un descenso: pasaría de los 42 diputados a un intervalo de entre 36 y 38. Le siguen ERC, con 24-26, Alianza, Junts y PP y Vox (ambos con 12-13). Cierran la lista Comuns y la CUP con una horquilla de 4-5.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este jueves los resultados de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre el 21 de mayo y el 25 de junio.

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