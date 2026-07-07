El Sindicato Médico de Cantabria amenaza con huelga indefinida tras el verano
- Los sanitarios denuncian colapso en atención primaria por la llegada masiva de turistas
- El Servicio Cántabro de Salud reconoce el aumento de la presión asistencial
El Sindicato Médico amenaza con huelga indefinida en la sanidad de Cantabria tras el verano, por el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno autonómico en el llamado pacto sanitario y la sobrecarga asistencial que soportan los facultativos de atención primaria.
El vicepresidente del sindicato, Santiago Raba, denuncia "el colapso y la situación dramática" que viven los médicos de atención primaria, con profesionales atendiendo en verano el doble de pacientes, con una plantilla mermada. Acusa a la consejería de salud de "inmoralidad al cargar al trabajador con la responsabilidad de una situación que él no ha creado".
Según Raba, el Servicio Cántabro de Salud no ha hecho nada en la legislatura para incentivar las condiciones laborales en atención primaria, ofreciendo solo contratos de verano a los MIR que finalizan ahora la residencia, mientras otras comunidades autónomas les dan estabilidad laboral durante tres años. Eso ha provocado que se queden un tercio de los residentes de familia y solo uno de los seis pediatras.
El SCS reconoce presión asistencial
Por su parte, el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero, reconoce que "la presión asistencial está siendo fuerte en las urgencias de los hospitales", en donde se está atendiendo una media de mil pacientes diarios". Señala, no obstante, que la situación es buena gracias al esfuerzo de los profesionales, aunque advierte de que las cifras seguirán creciendo con la llegada de turistas.
El responsable del Servicio Cántabro de Salud reivindica el diálogo con los sindicatos y asegura que están cumpliendo los compromisos firmados con el Sindicato Médico.