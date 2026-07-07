El sindicato médico de Cantabria amenaza con huelga indefinida tras el verano

El Sindicato Médico amenaza con huelga indefinida en la sanidad de Cantabria tras el verano, por el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno autonómico en el llamado pacto sanitario y la sobrecarga asistencial que soportan los facultativos de atención primaria.

El vicepresidente del sindicato, Santiago Raba, denuncia "el colapso y la situación dramática" que viven los médicos de atención primaria, con profesionales atendiendo en verano el doble de pacientes, con una plantilla mermada. Acusa a la consejería de salud de "inmoralidad al cargar al trabajador con la responsabilidad de una situación que él no ha creado".

Según Raba, el Servicio Cántabro de Salud no ha hecho nada en la legislatura para incentivar las condiciones laborales en atención primaria, ofreciendo solo contratos de verano a los MIR que finalizan ahora la residencia, mientras otras comunidades autónomas les dan estabilidad laboral durante tres años. Eso ha provocado que se queden un tercio de los residentes de familia y solo uno de los seis pediatras.