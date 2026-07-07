El tiempo este martes 7 de julio: tormentas en el interior y máximas por encima de 42ºC en suroeste y Mediterráneo
- Hay alerta roja por calor en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana
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La ola de calor continuará este martes con máximas por encima de los 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de los 40ºC-42ºC en el cuadrante suroeste, litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; mientras que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento en el interior, cordillera Cantábrica y alto Ebro.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que predominará la estabilidad en la mayor parte de la península y los archipiélagos, aunque una entrada de aire frío desestabilizará el centro peninsular.
Habrá nubosidad de evolución vespertina en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos; nubes bajas y algunas brumas matinales en los litorales de Galicia y del Cantábrico; y cielos despejados en el resto de la península y Baleares. Son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro.
Alerta roja por calor
En una jornada marcada por la alerta roja por calor en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, y naranja en otras nueve comunidades, se superarán los 36ºC-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos —excepto en zonas altas y litorales del norte y de Alborán— y los 40ºC-42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida.
Las temperaturas mínimas —que bajarán en Galicia y subirán en la meseta norte, el Cantábrico oriental y el valle del Ebro— no caerán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste y el Ebro, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Se espera viento flojo en el Cantábrico, en el interior y en régimen de brisas en el Mediterráneo.
En Canarias se prevén intervalos nubosos en la vertiente norte de las islas más occidentales y poco nubosos en el resto, unidos a calima ligera en altura. Las temperaturas subirán, de forma notable en las islas más orientales; las mínimas no bajarán de los 20ºC, de los 25ºC en la vertiente sur de las islas. Habrá viento moderado.
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