El tiempo este martes 7 de julio: tormentas en el interior y máximas por encima de 42ºC en suroeste y Mediterráneo

La ola de calor continuará este martes con máximas por encima de los 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de los 40ºC-42ºC en el cuadrante suroeste, litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; mientras que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento en el interior, cordillera Cantábrica y alto Ebro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que predominará la estabilidad en la mayor parte de la península y los archipiélagos, aunque una entrada de aire frío desestabilizará el centro peninsular.

Habrá nubosidad de evolución vespertina en el interior, la cordillera Cantábrica, los sistemas Béticos y los Pirineos; nubes bajas y algunas brumas matinales en los litorales de Galicia y del Cantábrico; y cielos despejados en el resto de la península y Baleares. Son probables las tormentas con rachas muy fuertes de viento en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro.