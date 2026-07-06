Las educadoras infantiles de Castilla-La Mancha denuncian que ellas y los niños soportan temperaturas de más de 30 grados

El curso ha acabado, pero no para todos. En edad infantil, los más pequeños de Castilla-La Mancha siguen yendo a sus escuelas y sufriendo los calores de la época. En las 38 escuelas infantiles de la región que dependen del gobierno regional, las aulas están climatizadas, pero también hay dependencias importantes que no lo están, como los aseos. Un espacio que es vital para niños de 0 a 3 años y en el que se llegan a superar los 30 grados, según las trabajadoras.

"Pasamos mucho tiempo en los aseos, una hora y media o dos. Los aseos son espacios de 12-16 m² donde estamos largos periodos de tiempo y se hace muy complicada la estancia. La educadora pasa con 6, 10 o 12 niños, los que tenga, porque no pueden estar solos, y cierra la puerta". Es la experiencia de Eva Puebla, educadora de la Escuela Infantil Castilla-La Mancha, en Toledo, que depende del gobierno regional.

Los niños de 0 a 3 están en una edad en la que no saben expresar qué es lo que les pasa. "Nosotros tenemos el protocolo de dejarles lo más ligeros de ropa que podamos y ofrecerles agua continuamente. Pero tú no sabes si a un niño le está dando un golpe de calor o necesita otra cosa. Usamos el sentido común", comenta Eva.

Para evitar problemas y también para que los niños puedan salir al exterior en lugares habilitados para ello, el sindicato CSIF pide un protocolo específico frente al calor. "Proponemos adaptar la jornada durante julio en las horas de más carga térmica para proteger al alumnado. Son edades en las que hay más vulnerabilidades", denuncia Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración general de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha.

Ante esta petición, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha afirmado que las 38 escuelas infantiles que son de titularidad de la Junta están climatizadas "al cien por cien" y que la estrategia de climatización de los centros educativos dispuso 49,8 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos en esta labor en los centros de educación Infantil y Primaria.

Sin embargo, las educadoras consideran que julio está siendo más duro que otros años. "Los niños están muy susceptibles, lo pasan mal, lloran durante mucho tiempo. Es desesperante para ellos y para las tutoras. Queremos un protocolo y exigimos a la administración que cumpla con determinados mínimos que deberíamos tener".

Además, critican el desconocimiento que tiene la administración hacia su situación. "Para que veas el nivel, las directoras han recibido un correo electrónico a principios de la semana pasada deseándonos felices vacaciones. Y nosotros seguimos trabajando hasta el 31 de julio".